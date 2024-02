Banány do měsíce zmizí z ruských obchodů. Vypěstujte si vlastní, radí činovník

Jen několik dní poté, co prezident Vladimir Putin vydal zákaz dovozu banánů z Ekvádoru, největšího dodavatele tohoto ovoce do země, dostali Rusové „cennou“ radu. Protože do měsíce hrozí jejich nedostatek na trhu, mají si pěstovat vlastní.