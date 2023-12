Rusko zachvátila vaječná krize. Lidé stojí nekonečné fronty, aby ušetřili

„Jsem v šoku! Je to hrozné, co se děje s cenami. Nejen u vajec, ale u všech produktů,“ stěžuje si v moskevských ulicích 76letá důchodkyně Elizaveta Chalajevská. Zdražování znepokojuje nejen občany, ale také ruské úřady. Drahým vejcím totiž čelí jen pár měsíců před volbami, které mají prodloužit Putinovu vládu. Úřady jsou tak ještě odhodlanější předat svým občanům optimistické memorandum o skvělém stavu ekonomiky v zemi, píše list Euro News.

Trpká realita ale ukazuje, že kupní síla Rusů se v posledních dvou letech skutečně snížila, a to v důsledku velmi slabého rublu i vysoké inflace, která v listopadu stoupla na 7,48 procenta ve srovnání s předchozím rokem.

Vejce coby symbol

Symbolem zdražování v zemi se stala právě cena vajec, která rozbouřila média i Rusy, kteří na sociálních sítích nešetří kritikou. To vše v zemi, kde byla veřejná debata na pozadí represí do značné míry eliminována.

Podle ruské Federální státní statistické služby (Rosstat) vzrostla v listopadu průměrná cena vajec v Rusku meziročně o 40,29 procenta. Podle některých občanů je ale růst ještě větší. „Dříve jsem kupoval vejce za 70 rublů (22 Kč) za tucet. Nyní stojí 130 až 140 rublů (44 Kč), tedy dvakrát tolik,“ řekl agentuře AFP jednadvacetiletý student Ilja Zarubin.

„Aby si každý mohl v obchodech koupit vejce, bylo rozhodnuto prodávat pouze dva tucty vajec na osobu,“ uvedla v reakci na nával zástupkyně oblastního guvernéra Julia Chtchedrina. „Žádný nedostatek není, vejce budou pro všechny,“ uvedla na sociální síti Telegram.

V reakci na situaci tamní veterinární služba a fytosanitární dozor (Rosselchoznadzor) v pátek povolila dovoz vajec z Turecka. Ruské ministerstvo zemědělství dokonce navrhuje šestiměsíční zákaz vývozu vajec. Generální prokurátor Igor Krasnov pak zároveň minulý týden nařídil prokurátorům, aby zahájili regionální kontroly výrobců a prodejních míst kvůli případnému neoprávněnému zvýšení cen.

Ceny vajec vedou také k neobvyklým scénám, kdy na trzích stojí davy lidí v nekonečných frontách, neboť tam jsou mnohem levnější než v supermarketech, jak ukazují videa, která se rozšířila na sociálních sítích.

Rekordně drahá vánoční tabule

Obavy z nedostatku v mnohém připomínají sovětskou éru, kdy se fronty a také různé triky při nákupu základních potravin staly každodenní realitou, píše list.

Podle odborníků citovaných ruskými médii je růst cen vajec způsoben zdražením krmiva pro drůbež i veterinárních přípravků, což je nepřímý důsledek západních sankcí, které vedly ke zdražení dovážených produktů. Podle Rosstatu se také cena kuřecího masa v listopadu 2023 zvýšila o 29,26 procenta ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku.

Zároveň jsou v prosinci ruské rodiny na cenu vajec citlivější než obvykle, neboť vejce a majonéza jsou ústředními ingrediencemi svátečních jídel na konci roku, zejména bramborového salátu, který je ruskou silvestrovskou stálicí.

„Ať to stojí, co to stojí, udělám si na Silvestra salát, i když výrobky zdražily,“ řekla agentuře AFP šedesátiletá Elena, administrátorka služby psychologické pomoci v Moskvě. „Ale je to smutné a je škoda, že (vejce) takhle zdražila,“ uzavřela Ruska podle EuroNews.