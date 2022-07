Děsíte se účtů za energie? Přijeďte na zimu k nám, láká Řecko Němce

Očekává se, že německé domácnosti za plyn letos zaplatí několikanásobně více než loni. V této situaci Kikilias řekl, že „by pro nás na podzim a v zimě bylo potěšením, kdybychom mohli přivítat německé seniory, kteří chtějí zažít středomořskou zimu, řeckou pohostinnost, mírné počasí a vysokou úroveň služeb“.

Panajotis Simandirakis, starosta přístavního města Chania na Krétě, podotkl, že „u nás v domech není topení potřeba“ a že životní náklady jsou v Řecku výrazně nižší než v Německu. Bild uvádí, že zima na tomto ostrově trvá jen dva měsíce, a navíc ji v lednu obvykle přeruší přibližně dva týdny tepla.

Portál britského deníku The Guardian píše, že zatímco některým Kikiliasova pozvánka může připadat jako marketingový tah s cílem posílit řecký turistický sektor zasažený dvěma lety pandemie covidu-19, podle sdružení seniorů může jít o možnost, jak zvládnout příští zimu, která může být velmi náročná.

Sdružení nezávislých cestovních kanceláří (VUSR) už v květnu navrhlo, aby stát seniorům na zimu v teplých krajích vyplácel příspěvek třeba ve výši 500 eur (asi 12 230 korun). Podle VUSR by tak zbylo více plynu pro průmysl a pro domácnosti dalších lidí.

Nutno podotknout, že podobné kroky nejsou ze strany řecké vlády ojedinělé. Například před dvěma lety přišla s velkorysou daní z příjmu ve výši sedmi procent pro zámožné důchodce z cizích zemí, čímž chtěla zvýšit výběr daní a nakopnout strádající ekonomiku.

Německo se obává, že mu Rusko přestane dodávat zemní plyn prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1. Žádný plyn potrubím po dně Baltského moře nyní neproudí, protože od pondělka prochází pravidelnou odstávkou.

Trvat by měla do 21. července. Německo se však obává, že kvůli mimořádnému napětí ve vztazích mezi Ruskem a Západem kvůli ruské invazi na Ukrajinu by se mohlo stát, že plyn přes Nord Stream 1 už po údržbě do EU nepoteče. To by zhatilo plán naplnit zásobníky na zimu a prohloubilo plynovou krizi, která si vyžádala mimořádná opatření vlád a vysoké účty pro spotřebitele. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU.