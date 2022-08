Řecká tajná služba odposlouchávala opozici i novináře, premiér slibuje změny

„To, co se odehrálo, bylo možná v souladu se zákonem, ale byla to chyba. Nevěděl jsem o tom a samozřejmě bych to nikdy nedovolil,“ řekl Mitsotakis v televizním projevu citovaném agenturou Reuters.

Řecká zpravodajská služba EYP podle premiéra podcenila politický rozměr odposlechů. „Bylo to formálně přiměřené, ale politicky nepřijatelné. Nemělo se to stát, podkopalo to důvěru obyvatel v národní rozvědku,“ uvedl.

Případ prý odhalil nedostatky řecké tajné služby a Mitsotakis přislíbil revizi EYP, uvedl portál Ekathimerini.

Kvůli odposlechům minulý týden rezignoval šéf tajné služby EYD Panajotis Kontoleon. Odůvodnil to chybným počínáním při sběru informací. Kontoleon podle médií přiznal před parlamentním výborem, že tajná služba sledovala mobilní telefon jednoho z novinářů v řecké CNN.

Na sledování mobilu za použití programu Predator si již v únoru stěžoval další novinář, který se zabývá migrací. Oznámení podal i šéf druhé nejsilnější opoziční strany, Panhelénského socialistického hnutí (PASOK). Androulakis tvrdí, že se někdo pokoušel nainstalovat na jeho mobil špionážní program.

Řecká vláda dříve uvedla, že program Predator nepoužívá a že ani nemá obchodní vztahy se společností, která ho vyvinula.

Predatora vytvořila v Severní Makedonii a Izraeli společnost Cytrox. Podle odborníků může program zaslat bez vědomí majitele telefonu informace o hovorech a zprávách či spustit nahrávací zařízení.

Předseda řecké opozice Nikos Androulakis: