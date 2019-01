Růst je u konce. Příští rok zasáhne USA recese, věští američtí manažeři

Negativní nálada převládá u většiny finančních manažerů, ukázal průzkum Global Business Outlook prestižní Dukeovy univerzity v Severní Karolíně.

Rok 2019 jako „krizový“ označilo 48,6 procenta finančních ředitelů amerických firem. Podle nich recese (tedy dva po sobě jdoucí mezičtvrtletní propady HDP) přijde na konci příštího roku, informoval portál CNN.

Pesimismus se stupňuje i spolu s výhledy do budoucna. Až 82 procent oslovených totiž s recesí počítá do konce roku 2020. „Blíží se konec takřka desetiletí trvajícího ekonomického růstu,“ shrnul výsledky profesor John Graham.

Výsledky průzkumu jsou zajímavé i z toho důvodu, že šéfové firem mají zcela jiná očekávání než poměrně optimističtí ekonomičtí analytici. Ti vesměs ujišťují, že v příštím roce hospodářství nadále poroste, ačkoli tempo bude vlažnější než letos.

Wall Street jako centrum světového burzovního dění však už jisté záchvěvy zpomalení ekonomiky pociťuje nyní. (čtěte Světové burzy rychle ztrácejí)

V posledních dnech se opakovaly poměrně výrazné výprodeje na akciovém trhu. Akciový index S&P 500, zahrnující pět set největších firem, si odepsal 8 procent a měl nejhorší čtvrtletí od roku 2011.

„Je to překvapivě vysoké číslo, je možná až šokující,“ komentoval průzkum Dukeovy univerzity Russell Price, hlavní ekonom společnosti Ameriprise. „Recese v příštím roce se neobávám, alespoň ne takové, za kterou budou moci lidé,“ dodal.

Za rizika, která by však ke krizi mohla přispět, označil případ, kdy by FED buď agresivně začal zvyšovat úrokové sazby, nebo by se výrazně zhoršila obchodní válka USA s Čínou.

Pesimistů přibývá

V univerzitním průzkumu na otázky odpovídali manažeři 212 amerických společností. Výnosy z podnikání podle nich v příštích dvanácti měsících porostou o 4,5 procenta, zatímco v září se navýšily o 13 procent.

Velmi negativní očekávání mají americké firmy i v otázce pracovního trhu. Velice obtížné je podle nich nabírání nových pracovníků nebo udržení těch stávajících. Nikdy od roku 1996, kdy univerzita průzkum začala vydávat, nebyly výsledky horší.

Rozporuplně však manažeři vnímají dopady obchodní války a navyšování cel. Polovina z nich ji má spojenou s riziky, ale druhá polovina předpokládá, že jim Trumpova politika pomůže.

Ratingová agentura Standard & Poors minulý týden uvedla, že vidí známky ochlazování americké ekonomiky. Investiční banka JPMorgan Chase zvýšila šanci na příchod recese v roce 2019 na 36 procent z předchozích 25 procent na konci září.