Portoriko sobě. Hurikán Maria nastartoval podnikání na poničeném ostrově

Ještě skoro rok poté, co v Portoriko postihly ničivé lijáky, byly části karibského ostrova bez proudu. Tisíce podniků byly zavřené celé měsíce a některé už ani neotevřely. A podobně to bylo i s dostupností internetu.

Když dvojice podnikavců Emmanuel Oquendo a Israel Figueroa Fontánez konečně našla v hlavním městě San Juan mobilní signál, sedli si na chodník, otevřeli notebooky a začali pracovat z ulice. „Našli jsme se až během hurikánu Maria,“ řekl Oquendo listu The New York Times.

Oquendo a Figueroa chtěli rozjet firmu BrainHi, která automatizuje komunikaci s lékařskými ordinacemi. Když recepční u doktora nezvedne telefon, automatický robot BrainHi s umělou inteligencí jí zastoupí a zodpovídá dotazy. Pomáhá tak v situacích podobných té po hurikánu, kdy byly ordinace silně personálně oslabené. Dnes, po roce a půl, má BrainHi klienty po celém světě a patnáctičlenný tým. A Oquendo se z okna své kanceláře dívá na chodník, kde s podnikáním začal.



Firma se rozjela i díky programu na podporu začínajících podnikatelů vedeném inkubátorem Parallel18. Ten během několika let pomohl rozjet 168 technologických startupů. Každý z nich dostal 40 tisíc dolarů (909 tisíc korun), k dispozici sdílené pracoviště a koučink. Parallel18 také odstartoval program na podporu firem v úplných začátcích po hurikánu Maria.

Dluhy a daňové výhody

Před tropickou bouří se Portoriko zmítalo v krizi veřejného dluhu. Dříve bylo území osvobozeno od daňových pravidel USA. Více než třímilioonový ostrov se totiž počítá jako nezačleněné území Spojených států. Díky tomu tu firmy z pevniny měly továrny. Daňová výjimka ale skončila a společnosti se z ostrova stáhly. Kvůli tomu a dalším důvodům (například, že Portoriko nemohlo vzhledem ke svému zvláštnímu postavení v rámci USA vyhlásit obvyklou formu bankrotu) spadla místní ekonomika do dlouhé recese, ze které se dosud nezotavila.

Investice do podnikatelů, jako jsou Oquendo a Figueroa, je nadějí, že portorické hospodářství bude schopné ustát vnější šoky typu daňových změn, predátorských investic nebo budoucích přírodních katastrof.



Víc firem vznikne, než se zavře

Čísla ukazují, že podobné podnikatelské iniciativy mají smysl. Podle studie Portorické univerzity z loňského března, převýšilo tempo vzniku nových podniků nárůst počtu těch, které skončily. Ne všechny firmy se ale znovu postavily na nohy. Data Global Entrepreneurship Monitor, která používá OSN a Světové ekonomické fórum, nicméně ukazují, že podnikatelská aktivita byla v letech 2017 a 2018 v Portoriku na vzestupu.

Denisse Rodríguez Colónová, šéfka organizace Colmena66 pomáhající s rozjezdem podnikání, byla překvapená, jak rychle se podnikatelé začali ozývat. Myslela si, že bude po hurikánu bez práce, místo toho ale telefon nepřestával zvonit. „Lidi říkali: o všechno jsme přišli, takže už se nebojíme realizovat myšlenku, kterou máme pár let v hlavě: Potřebujeme tohle podnikání rozjet, protože jsme přišli o práci,“ vypráví.



Podnikatelské inkubátory Colmena66 a Parallel18 sídlí vedle sebe a oba čerpají peníze z neziskové organizace Puerto Rico Science, Technology & Research Trust. Mají sice jiné poslání, ale úzce spolupracují, aby mohly začínajícím podnikům pomoci.

Krajané staví ekonomiku na nohy

Podpora přichází také od rodáků, kteří odešli za prací do zahraničí, ale po hurikánu se vrátili. Karla López Rivera, zakladatelka start-upu Isleñas, sice v Portoriku vyrostla, odstěhovala se ale za prací do New Yorku. Na rodný ostrov se vrátila loni v dubnu, aby pomohla v programu Parallel18. „Maria urychlila moje rozhodnutí se vrátit. Byla jsem pryč 14 let. Najednou jsem ale měla neodbytnou potřebu se vrátit a pomoci,“ popisuje.

Její firma má tři zaměstnance, kteří šijí čtyři druhy bot ve stylu plátěných espadrilek. Letos v červnu se tým rozšíří na šest lidí. Právě zaměstnanci byli důvodem, proč se Lópezová rozhodla založit firmu. Chtěla dát práci zkušeným švadlenám, které přišly o práci, když v 80. a 90. letech na Porotriku zavřely velké oděvní továrny.

I BrainHi čerpá ze zahraničních zkušeností navrátivších se Portoričanů. Pět z jeho zaměstnanců odešlo ze Silicon Valley, kde pracovali pro firmy jako Airbnb nebo Lyft.

Vytvořit dobře placené pozice, které budou lákat mladé a zkušené lidi, aby v Portoriku zůstali, je pro ostrovní ekonomiku neustálý boj. Za posledních 10 let z Portorika odešla za lepší prací desetina obyvatel. Od hurikánu Maria ostrov opustilo dalších 130 tisíc lidí (4 procenta populace).

Karibik potřebuje soběstačnost

Lidé z Parallel18 se snaží rozšířit úspěch svého programu i za hranice ostrova. „Co se stalo nám, se nestalo jen Portoriku, ale celému Karibiku,“ poukazuje manažerka Marie Custodiová na škody způsobené hurikány Irma a Maria. Podle ní hurikán změnil uvažování lidí. „Předtím si lidé mysleli, že pracovat v korporaci nebo být zaměstnaný je jistota. Po bouři se ale ukázalo, že nic není jisté ani bezpečné,“ dodala.

Custodiová doufá, že houstnoucí prostředí startupů v Karibiku pomůže ostrovům přinést regionální řešení situací po huriánech. Její platforma spolu s Facebookem plánují spuštění podnikatelského inkubátoru Startup Hub Caribbean.

Šéfka inkubátoru Colmena66 Rodríguezová zmiňuje, že technologické start-upy, které umí spojit zdroje u dodavatelských řetězců, jsou klíčovými hráči v posilování samostatnosti ostrovní ekonomiky.

„Dováželi jsme 85 procent všeho, co konzumujeme. Po hurikánu se tento podíl zvýšil na 95 procent, protože všechna úroda přišla vniveč. Tím jsme se dostali do velice zranitelné pozice,“ vysvětluje. „Dodavatelské řetězce potravin jsou tady tak roztříštěné, že je potřeba, aby přišli nějací podnikatelé a propojili je,“ doplnila.