Chytří Poláci. Investují do infrastruktury, jejich ekonomika poráží českou

Polsko se z pohledu hospodářské výkonnosti řadí už několik let mezi nejúspěšnější státy střední Evropy. Země masivně investuje do dopravní infrastruktury a i díky svému rozvoji a poloze se stala klíčovým obchodním partnerem pro nedaleké Německo. Polsku navíc hraje do karet, že se v krizových letech dokáže opřít o svou velkou ekonomiku.