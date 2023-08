Cena plynu roste i přes solidní zásoby. Viníkem jsou hrozící stávky v Austrálii

Ačkoliv ceny plynu zatím ani z daleka nedosahují úrovní z loňského roku, jsou australské problémy pro mnoho firem i spotřebitelů po celém světě komplikací. Evropský plynových benchmark TTF aktuálně dosahuje úrovně 36 EUR/MWh a meziměsíčně je vyšší o 11 euro (asi 275 korun). Informovala o tom agentura Bloomberg.

Australským pracovníkům se nelíbí, že i přes vysoké loňské zisky jim vedení nechce zvýšit mzdy. Dramatická je situace hlavně ve společnostech Weoodside Energy Group a Chevron. Pokud by k hrozícím stávkám opravdu došlo, šlo by o problém pro globální dodávky LNG. Australské podniky se na nich totiž podílejí více než deseti procenty.

Zhruba čtyři týdny trvající stávka v australských firmách by podle odhadů zmařila dodávky až tří milionů tun LNG, což je asi 44 nákladů zkapalněného zemního plynu. Mnohé asijské státy ale jsou na australských dodávkách dlouhodobě velmi závislé. Největší problém by to byl pro Japonsko, Thajsko nebo Tchaj-wan. Australský LNG je ale důležitý i pro Singapur nebo Čínu.

Znepokojení na trzích vzrostlo v posledních dnech i přesto, že Evropa hlásí solidní plynové zásoby. Aktuálně jsou totiž plynové zásobníky v Evropské unii plné z více než 90 procent. V případě České republiky je tato hodnota dokonce ještě vyšší a pohybuje se kolem hranice 93 procent.

Po loňském roce jsou ale trhy na jakékoliv hrozby kolem dodávek zemního plynu velmi citlivé. Pokud by svět opravdu o australské dodávky přišel, musely by spolu jednotlivé země o zbývající zemní plyn více soupeřit.

Analytici ING každopádně uklidňují, že růst cen je prozatím krátkodobý. Vysoká úroveň zásob zemního plynu v Evropě zároveň nahrává tomu, aby to tak i zůstalo. „Výrazná změna ceny v Evropě nastane v případě, že dojde k odstavení opravdu velké části australských kapacit na dlouhou dobu. Alespoň na jeden nebo dva měsíce,“ uvedli experti agentuře Bloomberg.