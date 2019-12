Ošklivé vánoční svetry jdou na dračku. Nápad bratrů kopírují i velké firmy

Začalo to retro sobem nebo Santou. Dnes vánoční svetry vyobrazují Popeyeho kuřecí sendviče, sušenky a humry od Red Lobsters a mnoho dalších kýčovitých vzorů, za které lidé neváhají utratit skoro 50 dolarů (přes tisíc korun).

Spoluzakladatel společnosti UglyChristmasSweater.com Fred Hajjar a jeho bratr Mark vybudovali z ničeho jednu z největších firem, která ošklivé svetry vyrábí záměrně. Nejnovější kolekce společnosti se inspirovala Popeyeovým populárním smaženým kuřecím sendvičem. Kolekce se začala prodávat ve středu a měla okamžitý úspěch.

Fred Hajjar řekl CNN, že nápad na svetr s kuřecím sendvičem vznikl poté, co si všiml, že se počty objednávek v prvních dvou týdnech listopadu oproti minulému roku mírně propadly. V tuto dobu lidé obvykle začínají objednávat své ošklivé svetry na vánoční svátky.

„Věděl jsem, že musím rychle udělat něco kreativního,“ řekl Hajjar, který požádal své designéry, aby se podívali na horká trendová témata svázaná se společnostmi a značkami a proměnili je v ošklivé svetrové vzory.

„Vytvořili jsme makety našich nápadů a oslovili jsme 100 různých společností, včetně Popeyes, Chick-fil-A, White Claw atd. Řekli nám, abychom to udělali a aby to bylo bezplatně,“ řekl Hajjar. Společnost Hajjar obvykle podepisuje licenční smlouvu se společností, která vlastní značku a nabízí ji procenta z prodeje. „Strategie je výhodná pro nás i značky. My prodáváme a značky získávají zdarma reklamu,“ vysvětlil Hajjar.

Podnik vyrobil 1000 svetrů se sendvičem od Popeyes a prodal je za 45 dolarů (1027 Kč) za kus. „Začali jsme je prodávat online dnes ráno a do pozdního odpoledne jsme je všechny prodali,“ sdělil Hajjar minulou středu. Jak uvedl server Business Insider, svetry se vyprodaly za 14 hodin.



Tento týden představil Hajjar dva nové ošklivé svetry, o kterých doufá, že se také stanou virálními. Na jednom z nich je fotografie YouTubera a profesionálního hráče Tylera Blevinse, který je známý také jako Ninja. Blevins se v posledních let stal kulturním fenoménem.

Evoluce ošklivých svetrů

Za pouhých několik let se ošklivý vánoční svetrový fenomén vyvinul z vedlejšího produktu hipsterské kultury do každoroční tradice, kterou uznávají celé rodiny.

„Poprvé jsem si toho všiml v roce 2011, kdy lidé doma pořádali párty s ošklivými svetry,“ vysvětlil Hajjar, který dříve provozoval eshop se zbožím z televizních pořadů a filmů.

„Šel jsem na eBay a uviděl jsem ty staré vánoční svetry, které by nosila snad jen moje babička, jak se prodávají za 100 (2283 Kč) až 300 dolarů (6849 Kč). „Rozhodl jsem se jednat,“ řekl. On a bratr spustili UglyChristmasSweater.com na konci roku 2012. Z vlastních zdrojů do svého podnikání investovali 5 tisíc dolarů (114 155 Kč).

První rok prodejem vydělali 40 tisíc dolarů (913 240 Kč). Následující rok však jejich tržby vyskočily o neuvěřitelných 300 %. A rok od roku stoupaly. Tento rok jsou na dobré cestě prodat svetry za 6 milionů dolarů. Společnost momentálně zaměstnává 65 lidí. Hajjar dodal, že všechny svetry se prodávají výhradně na webových stránkách společnosti. Většina z nich se vyrábí v Číně a několik kolekcí v Michiganu.

Na trhu už ale nejsou jediní. „Teď soupeříme s Costco, Walmartem, Macy’s, Nordstromem nebo Kohlem. Všichni teď prodávají ošklivé svetry. Takže stále přemýšlíme o tom, jak můžeme zůstat o krok před konkurencí,“ sdělil Hajjar.

Bratři zpočátku provozovali obchod se skladem o rozloze 12 tisíc metrů čtverečních v Detroitu. S rostoucí poptávkou si pořídili ještě jeden prostor o rozloze 9 tisíc metrů čtverečních. Letos také vylepšili svou nabídku o novou službu, díky níž si zákazníci mohou do 24 hodin objednat svetr s vlastním motivem.

Styly ošklivých svetrů se v průběhu let výrazně změnily. Od retro sobů a vánočních stromků se posunuly ke kýčovitějším a bizarnějším motivům. Podle Hajjara se v letošním roce objevilo několik nových oblíbených položek. Jsou to 3D svetry, politické motivy, včetně jednoho s prezidentem Trumpem nebo třeba svetr na pumpu. „V rukávu je ukrytá malá pumpa. Při jejím stisknutí se začne měnit design. Například uši psa se začnou pohybovat nahoru a dolů. Všechno je to zkrátka v duchu zábavy,“ uzavřel Hajjar.