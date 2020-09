New York City zažívá exodus. Poptávka po domech na předměstí stoupla o polovinu

Zájem Newyorčanů o bydlení mimo metropoli zaznamenávají realitní makléři z přilehlých oblastí, jako je Hudson Valley, Westchester County, New Jersey a Connecticut. V posledních měsících hlásí obrovský nárůst poptávky po nemovitostech právě v těchto lokalitách.

V porovnání s předchozím rokem prodej domů na předměstí New Yorku vzrostl podle realitní kanceláře Miller Samuel o 44 procent. V oblasti Westchester County prodeje vzrostly o 112 procent, Fairfield County v Connecticutu hlásí nárůst 73 procent, Putnam County a Dutchess County vykazují nárůst 35 a 19 procent.

Podle deníku New York Times naopak na Manhattanu klesl v červenci prodej bytů o více než polovinu. V porovnání s minulými roky tak jde o obrovskou změnu.

Ještě před několika lety bylo mnoho Newyorčanů ochotných žít v miniaturních bytech v centru za velmi vysoké ceny jen proto, aby nemuseli dojíždět velké vzdálenosti do práce a mohli být přímou součástí společenského a kulturního dění velkoměsta. Kvůli pandemii jsou ale muzea, divadla či sportovní stadiony zavřené a pro mnohé obyvatele New York City tak nákladný život v srdci metropole přestal dávat smysl. Proto se poohlíží po pohodlném a prostorném bydlení za městem, odkud budou moci v klidu pracovat z domova.

Kromě možnosti práce z domova a nedostatku kulturního vyžití je podle realitních agentů na vině také narůstající kriminalita. V porovnání s loňským rokem bylo během uplynulých čtyř týdnů v New Yorku postřeleno o 162 procent více lidí, zatímco v minulém roce ve stejném období na postřelení zemřelo 32 lidí, letos jich bylo 48. Celkový počet ozbrojených útoků vzrostl o 166 procent, vyplývá z dat newyorského policejního oddělení.

„Poptávka po domech mimo New York City je obrovská, místní obyvatelé pociťují, že by měli urychleně město opustit. Řekl bych, že momentálně je mezi mými klienty zhruba 60 procent právě z New Yorku,“ uvedl pro list New York Times realitní agent James Hughes z New Jersey.

Podle expertů by mohl odchod velké části obyvatel NYC mít na město zásadní ekonomický vliv, především případě odchodu bohatých rezidentů. To, co právě z finančně zajištěných obyvatel město získá na daních, je totiž momentálně nezbytné pro to, aby si metropole mohla například dovolit nákladná protikoronavirová opatření či fungování policie.



„Odchodu obyvatel s vysokým příjmem, především těch, kteří si ročně vydělají přes milion dolarů, se velmi obávám. Do rozpočtu města totiž nepostradatelně přispívají,“ říká Maria Doulisová, viceprezidentka newyorské rozpočtové komise.

Starosta New Yorku, Bill de Blasio však říká, že není nutné město hned odepsat. „Věřím, že se odchozí zase vrátí. Ten, kdo říká, že se síla New York City už nikdy nevrátí, nezná naše město dost dobře,“ uzavírá de Blasio.