New York City opouští americké značky. Ve městě nevidí budoucnost

Zatímco jiné pobočky se společně s rozvolňováním opatření otevřely, vlajkový obchod módní značky Victoria’s Secret na náměstí Herald Square na Manhattanu zůstává zavřený. Již čtyři měsíce firma neplatí nájem, který na lukrativním místě dosahuje astronomické částky 937 tisíc dolarů měsíčně (20,7 milionů korun). Mateřská společnost značky L Brands zároveň žádá newyorský soud, aby jí pronajímatel, tedy realitní skupina SL Green, dluh odpustila.



„Bude trvat roky, než newyorský maloobchod dostane šanci vrátit se do své formy před koronavirem,“ cituje The New York Times právní dokument, který L Brands adresovala svému pronajímateli.

SL Green vyjádřila pochopení nad situací v americkém velkoměstě, shovívavosti se ovšem značka spodního prádla Victoria’s Secret nejspíš nedočká. „Victoria’s Secret je multimiliardovým, veřejně obchodovaným konglomerátem, který situace využívá, aby se vyhnul placení svých smluvních závazků,“ míní právník realitní společnosti Stephen Meister.

Pandemie nakazila lukrativnost New Yorku

Portfolium firmy Ark Restaurants zahrnuje dvacet restaurací. Manhattanská Bryant Park Grill & Caffe nabízela před pandemií koronaviru tisíc míst k sezení a byla jednou z nejvýdělečnějších provozoven společnosti. Nyní její zaměstnanci obsluhují jen na terase, což firmě denně přináší kolem dvanácti tisíc dolarů denně (265 tisíc korun). Podle generálního ředitele Ark Restaurants Michaela Weinsteina jde o 85procentní pokles.

„Není tu žádný důvod proč podnikat v New Yorku,“ uvádí Weinstein. „Stejný byznys na té samé výměře mohu dělat na Floridě, přičemž výdaje budou mnohem nižší. Myšlenka byla kdysi taková, že značka a lokace jsou důležité. Avšak náklady na působení v tomto městě přebily marketingovou skupinu, která říkala, že tu musíme být.“

Narozdíl od New Yorku Weinstein nad svými floridskými podniky hůl neláme a snaží se posílit obrat, i přestože je tamější situace s koronavirem o něco horší. Ark Restaurants na Floridě například buduje venkovní sezení pomocí stanů a provizorních stolů na parkovišti.

Navzdory 233 tisícům lidí, kteří jsou v New Yorku stále nakažení, se metropole snaží pomalu otevírat místní byznys. Otázkou zůstává, zdali si město, jehož základní veličinou byly vždy peníze, dokáže podnikatele udržet. Maloobchodní a restaurační řetězce dosud ochotně platily drahé nájmy a další náklady. New York držel v rukou prestiž na globální úrovni a spolehlivě přilákal každý rok desítky milionů turistů.

V roce 2017 byl podle dat newyorské Federální rezervní banky hrubý domácí produkt samotného města 937 miliard dolarů, skoro čtyřikrát tolik co v celé České republice. V porovnání s ostatními světovými městy si New York drží prvenství v počtu miliardářů, kterých zde žije 113. Je domovem dvou největších burzovních trhů na světě NASDAQ a New York Stock Exchange.

Zpátky na vrchol

Pandemie koronaviru však věhlas americké metropole poškodila. Do svých newyorských poboček už se kromě Ark Restaurants nemíní vrátit například obchodní dům J. C. Penneye, módní značka kabelek Kate Spade, síť rychlého občerstvení Subway nebo řetězec pekařství Le Pain Quotidien. Obchod oděvní firmy Gap nedaleko Rockefellerova centra je prozatím zavřený a stejně jako Victoria’s Secret na Herald Square neplatí nájemné.

Jiné společnosti jako například fast foody Shake Shack nebo mexický Chipotle uvádí, že jejich obchody v New Yorku vykazují horší výsledky než kamenné prodejny v jiných oblastech.

Ne každý se však domnívá, že newyorskému maloobchodu zvoní hrana. Developerská skupina Related, jež zajišťuje výstavbu komplexu budov Hudson Yards, vidí situaci pozitivně. Podle její mluvčí Kathleen Corless čeká byznys v New Yorku opětovný nárůst. „Maloobchod v Hudson Yards byl před koronavirem v dobré kondici a my pevně věříme, že móda a retail zůstanou navždy jádrem života v New Yorku,“ uvádí Corless.