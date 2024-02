Rolexky, nebo život. Loupeží hodinek v Londýně přibývá, ceny nošených klesají

Když dubnu 2022 kráčel bývalý britský boxerský šampion Amir Khan po přechodu ve východním Londýně, přepadl ho ozbrojený muž. Sebral mu na zakázku vyrobené hodinky za 72 tisíc liber, tedy bezmála dva miliony korun. Loni v červenci si zase mačetou ozbrojený teenager v noci počíhal na hlasatele a bývalého sbormistra Aleda Jonese. Z ruky mu stáhl hodinky značky Rolex v hodnotě 17 tisíc liber (463 tisíc korun).

Počty útoků na další movité, například podnikatele, v Londýně v poslední době povážlivě stoupají. „Lidé jsou teď prostě znepokojeni. Své luxusní hodinky vnímají jako důvod pro potenciální přepadení,“ říká Paul Thorpe, bývalý prodejce hodinek, který nyní provozuje kanál na YouTube. Loupeže podle něj nejsou největším faktorem poklesu poptávky po luxusních hodinkách, ale přispívají k němu. „Proč byste ve velkých městech dávali v sázku svůj život?“ dodává.

A #Gang of street #robbers used a #stungun on a helpless #Victim & stole his #Rolex watch in Sloan square London & made their getaway in a #stolen car. #london #crime #robbery #stungun #sloansqaure #awarness #drillmusic pic.twitter.com/6U81BA3PJq