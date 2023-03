Trh budoucnosti je Saúdská Arábie. Jako Česko v 90. letech, říká český obchodník

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Z okna své kanceláře vidí Oldřich Huzil, obchodní zástupce české designové a sklářské společnost Lasvit na Blízkém východě, slavný dubajský mrakodrap Burdž Chalífa. „To, co byla před dvaceti lety Dubaj, to je dnes Saúdská Arábie. Cílí na to být na Blízkém východě jedničkou,“ říká s tím, že pro české firmy se otevírá jedinečná příležitost uchytit se na tamním trhu.