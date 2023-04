Britští školáci podlehli novému trendu. Láhvi, která šálí chuťové pohárky

Nápojové láhve značky AirUp se nyní v Británii mezi školáky, ale také třeba mezi návštěvníky posiloven těší značné oblibě. Přestože na Ostrovech přišly na pulty již v roce 2021, čím dál víc dětí považuje právě tento doplněk svačiny jako nezbytnou cool součást školní aktovky až nyní. Trendu si povšimli i kantoři. „V mé třídě jsou láhve na vodu AirUp v celkové hodnotě téměř 300 liber (8 100 Kč),“ napsal na sociální sítě například učitel ze základní školy v Bournemouthu.

Chytrá technologie obyčejné plastové nádoby na vodu jde totiž ruku v ruce s vysokou cenou. Nejzákladnější model láhve AirUp stojí 24,99 liber (681 Kč) a obsahuje tři náplně. Cena jednoho balíčku tří náplní pro patnáct litrů nápoje začíná na 4,99 GBP (136 Kč). Verze láhve AirUp z nerezové oceli s pěti náplněmi stojí 54,99 GBP (1 500 Kč).

S postupující módou však na sociálních sítích zaznívají stále častější stesky rodičů, kteří musí naslouchat žádostem dětí o módní výrobek. Zatímco obyčejná láhev na vodu stojí jen několik liber, rodiče sdílejí, jak na ně jejich potomci vyvíjejí nátlak, aby jim pořídili právě láhev AirUp. Někteří ale svého nákupu nelitují. Například rodiče, kteří se snaží přimět své děti k pravidelnému pití vody, si výrobek pochvalují, protože jeho příchuť povzbuzuje k tomu, aby víc pily.

„Pokud to pomůže v tom, aby děti pily více vody, je to mnohem laskavější trend než mnoho jiných,“ napsala jedna z matek na Twitteru. „Už dceři nemusíme nutit vodu, chce ji pít sama. Koupili jsme si láhev AirUp a ona pije mnohem víc,“ potvrzuje na sociálních sítích přínos láhve další z rodičů.

Většině z nich však cena výrobku přijde přemrštěná. Poptávce samozřejmě rovněž naslouchají i nejrůznější internetoví prodejci, kteří se nestydí za módní lahvičku chtít i sto liber. „Na tomhle nejnovějším šílenství někdo musel vydělat hromadu peněz, láhve jsou šíleně drahé,“ pohoršuje se na Twitteru další z rodičů.

Nejlepší z obou světů

Za láhví AirUp stojí tým kolem německé podnikatelky Leny Jungstové. Ta svým výrobkem podle vlastních slov vyzývá lidi, aby trochu experimentovali s chutí. Její láhev zprostředkovává zcela nový způsob vnímání chuti. Dodává, že nic takového tu ještě nebylo.

„Všichni víme, jak je voda důležitá, ale přiznejme si, že voda může být nudná, fádní a jednotvárná. Ale jakou máme možnost volby? Alternativy na pultech našich supermarketů vždy obsahují nesčetné množství cukru a kdovíjaké další nesmysly. Takže vy, spotřebitelé, se musíte rozhodnout: zdraví, nebo chuť?“ píše se na stránkách výrobce láhve. Výrobci pak radí získat to nejlepší z obou světů.

Jak ošálit mozek Láhev funguje na jednoduchém principu známém jako retronazální čich. Při něm se mozek domnívá, že voda je ochucená, pokud zároveň cítíme vůni příchuti. Osmdesát procent chutí, které člověk vnímá, jsou ve skutečnosti ty, které cítí. Chuť je vedena přes hlavové nervy, jejichž senzitivní vlákna vedou informace z nosu i úst.

Pitný systém plnitelné láhve, která mění obyčejnou vodu z kohoutku na ochucenou vodu pouze pomocí vůně, je jednoduchý nápad, který podle výrobce však zcela mění definici pití. Radikálně odlišný, vizionářský a bez skrytého drobného písma. Bez kalorií, bez cukru a bez odpadků.

Zázrak, nebo marketing

Jestli láhev AirUp opravdu funguje, anebo je to jen další marketingová past na spotřebitele, se pídila i redakce portálu ZDNET. Ten nezávisle testuje a zkoumá nejrůznější produkty a přináší rady spotřebitelům. Jeho redaktoři zjistili, že účinnost vonných náplní závisí výhradně na příchuti, která se do láhví vkládá.

„Okurkovou příchutí jsem byla nadmíru zklamaná, jakmile jsem si poprvé lokla,“ líčí redaktorka webu Sabrina Ortizová. Voda podle ní chutnala jako voda a nic víc. „Dokonce i když jsem si k náplni před vložením do láhve přičichla, nebylo téměř nic cítit, natožpak okurka,“ dodává. Když však do láhve vložila náplň s pomerančovou příchutí, zážitek byl zcela jiný.

„Oranžáda měla tak silnou vůni, že i po aplikaci náplně na lahvičku mi ruka voněla, jako bych právě oloupala pomeranč,“ dodala testerka. S touto náplní chutnala voda po citrusech a byla osvěžující, jako kdyby v ní byl rozpuštěný pomerančový sirup.

Závěr doporučení portálu zní tak, že je lépe kupovat silnější příchutě, aby byla chuť při pití lépe rozpoznatelná. AirUp má na svých webových stránkách na výběr z rozsáhlé škály příchutí, dodává test. Podle výrobce každá náplň vystačí k ochucení přibližně 5 litrů vody. „Jeden týden je ideální doba, během které získáte optimální chuť vody z jedné náplně,“ dodává redakce. Výrobek má však podle testu i další nešvary. Láhev na vodu vyrobená z plastu neudrží vodu studenou, a když se nakloní víc než má, údajně protéká.

Mýt se musí všechny

S dalším nebezpečím láhve AirUp se na facebookovou skupinu tipů a nápadů obrátila Londýňanka a matka Sarah Daveyová. Varovala ostatní před těmito láhvemi poté, co se přiznala, že dceřinu láhev zkontrolovala až poté, co jí to poradila její kamarádka. Ohromilo jí, co zjistila. „Prosím, kontrolujte pravidelně sací otvor láhve,“ upozornila ostatní. Když se totiž podívala do útrob dceřiny láhve, byl plný černé plísně. „Všichni je myjeme, ale stejně jako hračky do vany může plesnivět i tento typ gumy. „Za tu cenu by ti je měl někdo přijít umýt!“ reagoval na její post další uživatel sociální sítě.

Na obranu láhve AirUp je třeba ale říct, že takhle se chovají i ty obyčejné za pár liber, když se nemyjí.