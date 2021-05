Kryptoměnová burza Binance je v hledáčku amerických úřadů, čelí vyšetřování

S odkazem na své zdroje o tom ve čtvrtek informovala agentura Bloomberg. „Bereme naše právní závazky velmi vážně a s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení spolupracujeme,“ uvedla v e-mailu mluvčí Binance Jessica Jungová.

Služby kryptoměnové burzy Binance jsou dostupné i v Česku. „Pracovali jsme na vybudování programu dodržování předpisů, který zahrnuje zásady proti praní špinavých peněz a nástroje používané finančními institucemi k odhalování a řešení podezřelých aktivit. Ke konkrétním záležitostem se nebudeme vyjadřovat,“ řekl portálu iDNES.cz mluvčí českého zastoupení Binance Jan Hostinský.

Vyšetřování Binance přichází poté, co minulý měsíc německý úřad pro finanční dozor BaFin varoval burzu, že jí hrozí pokuta. Za to, že nabízí obchodování, aniž by zveřejnila prospekt s informacemi pro investory, což porušuje zákony Evropské unie.

Zprávy, že se podnikání Binance chystají prověřit americké úřady, se objevily ve zpravodajství Bloombergu už dříve, šéf a spoluzakladatel firmy Changpeng Zhao je ale označil za neopodstatněné a za pokus konkurence jeho firmu očernit.

Američtí úředníci se obávají, že kryptoměny se používají k utajování nelegálních transakcí, včetně krádeží a obchodů s drogami. Dalším varovným znamením je podle Bloombergu páteční kybernetický útok na sítě potrubí pro přepravu ropných produktů americké společnosti Colonial Pipeline. Ta podle zdrojů agentury zaplatila hackerům z východní Evropy téměř pět milionů dolarů (105 milionů Kč) jako výkupné, a to ve formě nesledovatelné kryptoměny.

Kryptoměny včetně bitcoinu dnes výrazně oslabují po oznámení šéfa automobilky Tesla Elona Muska, že jeho firma přestane přijímat platby v této nejznámější kryptoměně. Zpráva o vyšetřování Binance jejich propad ještě prohloubila.