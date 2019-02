Katar se chystá na mistrovství světa ve fotbale. Investuje 20 miliard dolarů

Katar chce do Perského zálivu přilákat více sportovních společností. Před mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2022 investuje do rozvoje sportovního odvětví 20 miliard dolarů. V neděli to oznámil vysoký vládní představitel.