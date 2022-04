Kanada se potýká s drahým bydlením, cizincům proto zakáže kupovat domy

Kanadský premiér Justin Trudeau navrhl dvouletý zákaz nákupu domů pro některé cizince. Opatření přichází v době, kdy se země potýká s některými z nejhorších problémů s dostupností bydlení na světě. Zákaz nákupu nemovitostí se nebude vztahovat na studenty, zahraniční pracovníky ani na cizince, kteří mají v Kanadě trvalý pobyt.

Problémy se zhoršily po vypuknutí pandemie v roce 2020, kdy politici v Kanadě i jinde snížili úrokové sazby, aby stabilizovali ekonomiku, snížili náklady na půjčky a ještě více podpořili poptávku.

Tyto kroky podpořily prudký růst cen bydlení, který je patrný na mnoha trzích po celém světě, ale v Kanadě je podle údajů OECD nesoulad mezi cenami bydlení a příjmy jedním z nejdramatičtějších.

Ceny nemovitostí v Kanadě vyskočily o více než 20 procent, čímž se průměrný domov v Kanadě dostal na téměř 817 tisíc kanadských dolarů – více než devítinásobek příjmu domácnosti. V únoru trh zaznamenal další rekordní měsíční nárůst, protože zájemci o nákup nemovitosti využili poslední příležitosti získat výhodné podmínky před zvýšením úrokových sazeb, které ohlásila Bank of Canada.

Podle analytiků z oboru však není jasné, zda tento zákaz problém s nemovitostmi vyřeší. Údaje o nákupech nemovitostí cizinci v Kanadě jsou pouze kusé, ale podle průzkumu tvoří jen malou část trhu.

„Nemyslím si, že to bude mít velký dopad,“ řekl Ben Myers, prezident poradenské společnosti Bullpenn Research & Consulting v Torontu, který zjistil, že cizinci budou v roce 2020 představovat pouze 1 % nákupů, což je méně než 9 % v letech 2015 a 2016.

„Je to poměrně nízké číslo a přiznejme si, že lidé, kteří opravdu chtějí nakupovat, si najdou jiné způsoby, jak to udělat,“ dodal Myers a uvedl, že prudce rostoucí náklady na bydlení odrážejí silný růst populace a nedostatek nabídky, což je částečně způsobeno pravidly, která omezují výstavbu.

„Nemyslím si, že ceny v důsledku toho klesnou, i když si myslím, že to odbourá alespoň část konkurence na trhu,“ řekl Simeon Papailias, zakladatel realitní investiční společnosti REC Canada. „Nemyslím si, že dvouletá náplast bude mít vliv na to, co je zásadním nedostatkem nabídky.“

Volební sliby

Kanadský premiér Justin Trudeau se během své loňské předvolební kampaně zavázal řešit dostupnost bydlení. Kromě dočasného zákazu pro cizince vyčlenil v návrhu rozpočtu miliardy na podporu nové výstavby a navrhl nové programy, jako je například spořicí účet osvobozený od daní.

Například v Ontariu plánují zvýšit stávající daň z nákupu nemovitosti pro cizince z 15 procent na 20 a rozšířit ji i mimo Toronto na celou provincii.

Ačkoli zahraniční nákupy nejsou příčinou problémů s dostupností bydlení, jejich zdanění přinejmenším přináší příjmy, které mohou být využité na řešení problémů s dostupností nemovitostí, uvedl Steve Pomeroy, vedoucí společnosti Focus Consulting, která se zabývá bytovou politikou.

„Není jasné, zda budou opatření v oblasti bydlení dostatečná k tomu, aby se Kanada zbavila závislosti na vysokých a rostoucích cenách domů,“ řekl Paul Kershaw, profesor na Univerzitě Britské Kolumbie a zakladatel organizace Generation Squeeze s tím, že stávajícím majitelům domů vysoké ceny pomáhají hromadit bohatství.

Pomeroy uvedl, že v nadcházejících měsících očekává zpomalení růstu cen, protože centrální banka zvyšuje úrokové sazby. Kanadský trh s bydlením je na takové pohyby obzvláště citlivý, protože mnoho kupujících spoléhá na pětileté hypotéky, nikoliv na dlouhodobé, které jsou běžné jinde ve světě.

Vyšší úrokové sazby však pouze sníží dostupnost pro potenciální kupce, kteří se snaží proniknout na trh, varoval.

Ben Myers uvedl, že v dlouhodobém horizontu očekává, že na trzích, jako je Toronto a Vancouver, budou převládat nájemníci, pokud politici nebudou řešit nabídku, běžní kupující budou z trhu vytlačeni.