Mladí chtějí vlastní bydlení, 150 tisíc z nich plánuje nákup či stavbu nemovitosti

Koupi nebo stavbu nemovitosti plánuje během příštích 12 měsíců každý desátý mladý Čech od 26 do 36 let, tedy přibližně 150 000 lidí. Dalších 15 procent mladých se chystá bydlení rekonstruovat. Vyplývá to z březnového průzkumu NMS Market Research mezi 1000 respondenty, který ve čtvrtek představila skupina ČSOB.