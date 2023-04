Zaplatí miliardy, aby byl konec. Gigant uklízí trable s rakovinou po dětském pudru

Johnson & Johnson čelí více než 40 000 žalob bývalých zákazníků, kteří tvrdí, že používání dětského pudru Johnson & Johnson na bázi mastku způsobuje rakovinu. Někteří uvádějí, že produkt obsahoval rakovinotvorný azbest.

Společnost J&J ve svém prohlášení uvedla, že s nejnovějším návrhem souhlasilo přibližně 60 000 žadatelů o odškodnění. „O víkendu se sešlo představenstvo společnosti a schválilo vyplacení výrazně vyššího vyrovnání současným i budoucím žalobcům s různými druhy nádorů,“ uvedl Mikal Watts, jeden z právníků žalobců, kteří dohodu vyjednali.

Naše produkty jsou bezpečné

Společnost J&J však v úterý zopakovala, že její výrobky z mastku jsou bezpečné a nezpůsobují rakovinu. Právníci společnosti rovněž uvedli, že tvrzení žalobců nejsou vědecky podložená. Obvinili také právníky žalobců, že tlačí na klienty v naději, že z firmy vytáhnou vysoké finanční odškodnění.

„Společnost se nadále domnívá, že tato tvrzení jsou mylná a neopírají se o dostatek vědeckých důkazů,“ uvedl Erik Haas z J&J. Doufá ale, že nabídka zaplatit 8,9 miliardy dolarů pomůže konečně uzavřít vleklou právní bitvu. Částka výrazně převyšuje původní nabídku, J&J totiž navrhovala zaplatit 2 miliardy dolarů (zhruba 43 miliard korun). Haas také zmínil, že řešení případů právní cestou by trvalo desítky let a bylo by spojeno s vysokými náklady.

„Podle podmínek nově navrženého vyrovnání by žalobci, u nichž byla rakovina diagnostikována před 1. dubnem, dostali peníze z konkurzního fondu do jednoho roku od okamžiku, kdy soud tento plán schválí,“ uvedl Watts. Poškození, u nichž byla diagnóza stanovena později, budou mít přístup k penězům vyčleněným ve fondu po dobu následujících 25 let.

Firma vše věděla?

Dětský pudr Johnson & Johnson byl na trhu téměř 130 let. Používal se k prevenci plenkové vyrážky a k dalším kosmetickým účelům, někdy i jako suchý šampon. Výzkumy na jeho nebezpečí upozorňovaly již dříve. Vědci začali už v sedmdesátých letech minulého století upozorňovat na možnou spojitost mezi používáním mastku a vznikem rakoviny.

Podle studie lékaře Daniela Cramera z Harvardovy univerzity zveřejněné v roce 1982, ženy, které používaly pravidelně tyto přípravky na intimní partie, měly o 92 procent vyšší riziko výskytu rakoviny vaječníků, uvedla agentura Bloomberg.

Vyšetřování agentury Reuters z prosince roku rovněž 2018 odhalilo, že společnost J&J o přítomnosti malého množství azbestu ve svých produktech věděla od roku 1971. Reuters se opíral o interní zprávy podniku a další důvěrné dokumenty. Johnson & Johnson však informace agentury Reuters odmítla.

Společnost v roce 2020 oznámila, že přestane prodávat svůj dětský pudr v USA a Kanadě. Později oznámila svůj záměr přestat jej prodávat celosvětově v roce 2023.