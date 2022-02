Americké univerzity omezují jídelníčky v menzách. Chybějí suroviny i personál

Ačkoliv se výuka na amerických vysokých školách po několika pandemických vlnách už dostává do normálu, jiná situace panuje v jejich menzách. Bojují s nedostatkem surovin i personálu, a to je velká komplikace především pro univerzitní finance. Školy totiž z prodaných pokrmů do velké míry žijí. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Studentské jídelny na amerických univerzitách se po několika měsících znovu otevřely v srpnu a září loňského roku a tamější studenti to velmi ocenili. „S mými přáteli jsme to toto znovuotevření doslova oslavili. Jídelny jsou totiž pro nás součástí společenského života,“ uvedla pro agenturu Bloomberg studentka Carla Sanchez-Noyaová.

Nyní ale mnoha univerzitním jídelnám hrozí opětovné uzavření. Již nyní musí jejich zaměstnanců pracovat pravidelně přesčas, aby v jídelnách vypomohli s večerními službami. Kupříkladu na univerzitě v Michiganu, kde se v jídelnách stravuje pravidelně až 13 tisíc studentů, proškrtali kvůli personálním problémům i jídelníčky.

„Použité nádobí se nám v jídelnách hromadí. Nic se sice nerozpadá, ale úroveň není taková, jakou bychom chtěli mít,“ řekl pro Bloomberg za michiganskou univerzitu Steven Mangan.

Univerzitní jídelny trápí i problémy s dodávkami některých surovin. Na univerzitě v Yale, kde se každodenně studentům podává asi čtrnáct tisíc jídel, chybí hlavně tofu a bezlepkové potraviny. Problémy se však týkají i koření, omáček nebo balených luštěn. Sporadicky chybí také hovězí a kuřecí maso.

Podle Rafiho Taheriana z vedení Yaleovy univerzity nejsou dodavatelé schopni nyní plnit nasmlouvané objednávky. Včas a v domluveném množství se jim daří jednu z nejprestižnějších amerických univerzit úspěšně a podle dohody zásobovat jen ze 75 procent. Ještě před rokem 2020 se to dařilo téměř ze sta procent.