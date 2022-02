Nálepka surovina, ale pořád odpad. Z Latinské Ameriky se stala skládka USA

Podle organizace Last Beach Cleanup vyvezly USA loni jen do října na 90 tisíc tun plastového odpadu, z toho asi 60 500 tun do Mexika. „Dle našich studií nelze přes 50 procent tohoto odpadu recyklovat a končí tak na skládkách či v řekách,“ řekla portálu BBC Mundo zakladatelka organizace Jan Dellová.

Většina zemí regionu má přitom vlastního odpadu dost a nestačí ho recyklovat. Navíc při zpracování odpadu je potřeba množství vody, což dále zvyšuje její nedostatek v některých oblastech, například právě na severu Mexika, dodala Dellová.

„Za nárůstem exportu plastového odpadu z USA do Latinské Ameriky v loňském roce je mimo jiné zpřísnění pravidel pro jeho dovoz do Turecka či některých asijských zemí. A také k tomu mohla přispět kontejnerová krize, která výrazně zvýšila náklady na přepravu z USA do Asie,“ míní María Fernanda Solísová z Andské univerzity Simóna Bolívara (UASB). „Pomohla k tomu ovšem i nedostatečná legislativní úprava dovozu odpadu do našich zemí,“ dodala.

Podle Solísové ale řada firem zákony stejně obchází, mnohé například tak, že dovážejí odpad pod nálepkou „surovina“.

Firmy, jež přiváží odpad legálně, tvrdí, že dávají práci tisícům lidí. Jenže mnohé z nich jim dávají jen nízké mzdy a nezaručují bezpečné pracovní podmínky. Některé také zaměstnávají i mladistvé, napsal portál BBC Mundo.

Spojené státy jsou podle deníku The Guardian největším světovým exportérem plastového odpadu. Jeho množství od roku 2015 výrazně kleslo poté, co Čína, někdejší největší dovozce odpadu, začala zpřísňovat pravidla s tím, že už nechce být světovou skládkou.