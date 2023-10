Florencie zakázala krátkodobé pronájmy v historickém centru, opozice se bouří

Pravidla, která toskánské město schválilo v pondělí pozdě večer, nabízejí pronajímatelům stávajících krátkodobých pronájmů tříleté daňové úlevy, pokud přejdou z krátkodobých na běžné pronájmy. Starosta Florencie Dario Nardella uvedl, že město se rozhodlo jednat na místní úrovni, neboť vládní plány na regulaci tohoto sektoru ztroskotaly. Informaci přinesl deník The Guardian.

„V roce 2016 jsme měli necelých 6 000 bytů uvedených na Airbnb, dnes jich máme téměř 14 378,“ dodal starosta s tím, že za tu dobu průměrná cena běžných měsíčních nájmů bytů vyskočila téměř o polovinu. Stejně jako v jiných evropských zemích i v Itálii vyvolaly nízké platy, nedostatek nemovitostí, krátkodobé pronájmy a vysoká inflace bytovou krizi, která obzvláště silně zasáhla lidi s nízkými příjmy a studenty. Podobné problémy se nyní objevují i ve vzdálenějších zemích. Také New York City například zpřísňuje předpisy týkající se krátkodobých pronájmů.

Marco Stella, regionální koordinátor strany Forza Italia, která je součástí pravicové vládní koalice, uvedl, že se proti kroku města co nejdříve odvolá ke správnímu soudu. „Tato pravidla jsou zcela špatnou volbou, která je v rozporu s liberalismem trhu,“ poznamenal Lorenzo Fagnoni, předseda sdružení Property Managers Italia, které sdružuje podnikatele v oblasti pronájmu nemovitostí. Společnost Airbnb na žádost o komentář zatím bezprostředně nereagovala.

Ústřední italská vláda nyní pracuje na návrhu zákona, který by podle médií vyžadoval minimální délku pobytu dvou nocí v nemovitostech v historických centrech měst a obcích s vysokou hustotou turistů. Každá obytná nemovitost pronajímaná turistům by musela mít národní identifikační kód, který by pomohl sledovat a regulovat pronájmy. Ti, kteří by se tomuto požadavku nepodřídili, by riskovali pokutu až do výše 5 000 eur (120 800 Kč).