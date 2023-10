Hračkářský gigant Playmobil propustí pětinu zaměstnanců. Trápí ho odbyt

Nejvíce pracovních míst by skupina Horst Brandstätter, pod kterou Playmobil spadá, měla zrušit přímo v Německu. Celkem by jich mělo být až 370, to by znamenalo pokles pracovní síly až o 16 procent. Vedení podniku k velkému propouštění uvedlo, že by mělo být společensky přijatelné. Výrobce hraček trápí vysoké náklady i nízký odbyt, což se negativně propsalo do firemního obratu i zisku. Informoval o tom portál Der Standard.

První figurku společnosti Playmobil vytvořil v roce 1974 designér Hans Beck. Od smrti úspěšného šéfa firmy Horsta Brandstättera v roce 2015 ale podniku pomalu dochází dech. První potíže hlásila společnost už během pandemie covidu-19. V době trvající války na Ukrajině a vysoké inflace se dále nedaří udržet ani image přední hračkářské firmy. Odborníci navíc tvrdí, že za současnými problémy stojí i špatná obchodní rozhodnutí.

„Nové výrobky nejsou pro děti atraktivní. Sortiment neodpovídá aktuálním trendům,“ uvedl pro server Der Standard Johannes Schüssler, který působí v rakouské Hospodářské komoře s tím, že společnost Playmobil je daleko za konkurenční dánskou firmou Lego. Dostupné statistické údaje ukazují, že firemní obrat společnosti Playmobil loni klesl o 2,8 procenta na 736 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 17,6 miliardy korun.

V současné době se figurky společnosti Playmobil vyrábějí kromě Německa i na středomořském ostrově Malta a v České republice. Potisk, montáž a balení hraček má na starosti pobočka v Chebu.

Atmosféra strachu

Ještě v roce 2019 dostaly hračky od společnosti Playmobil vlastní film a zdálo se, že firmě se podaří dostat na hračkářský vrchol. Mezi diváky ale tento filmařský kousek příliš velký zájem nevzbudil. Německý portál Der Standard dokonce upozorňuje, že se záměr přeměnil v drahý propadák. Atmosféra ve firmě se od tohoto roku postupně už jen zhoršuje.

Zasvěcení zaměstnanci hračkářské společnosti viní ze současné krize firemní kulturu, která v podniku zavládla po smrti letitého a úspěšného šéfa Horsta Brandstättera. Jeden z německých odborářů v roce 2021 dokonce uvedl, že ve firmě panuje atmosféra strachu.

Během letošního roku se do účetních výkazů společnosti Playmobil ponořili konzultanti ze společnosti McKinsey a podle některých souvisí ohlášené propouštění právě s jejich zjištěními. Ideálně na tom ale není ani mateřská společnosti Horst Brandstätter. Její současný šéf Steffen Höpfner, který měl za úkol firmu úspěšně modernizovat, totiž během letošního července nečekaně rezignoval, uzavírá Der Standard.