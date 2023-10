Film zastavil sešup prodejů a panenka Barbie zachraňuje Mattel

Po řadě kvartálních poklesů vzrostly tržby amerického výrobce hraček Mattel v období červenec-srpen o devět procent. Největší vliv na to měla klíčová hračka v nabídce firmy, panenka Barbie. Zájem o ní byl tažen stejnojmenným filmem, který je letos co do tržeb ze vstupného světovou jedničkou.