Byznys Hry o trůny. Vrcholí souboj o Železný trůn a peníze fanoušků

Jaro sice teprve začalo, ale fanoušci britsko-amerického fantasy seriálu Hra o trůny slyší spíše na heslo „zima je tu“. Slogan s­ blížícím datem premiéry v neděli 14. dubna rezonuje čím dál více a počet předplatitelů HBO stoupá. Společnost konkrétní čísla odmítla zveřejnit, avšak trend potvrdili poskytovatelé televizního signálu.

„S každou sérií stoupá zájem o­ prémiový kanál HBO, a to v řádu jednotek až nižších desítek procent. Zvýšení zájmu o ­náš doplňkový balíček jsme zaznamenali i letos,“ uvedl Jaroslav Martínek, který zastupuje digitálního operátora Digi TV.

To potvrzuje také Jitka Pajurková za O2 TV a Pavla Hobíková za T-Mobile. „Vzhledem k rozsáhlé marketingové podpoře premiéry osmé řady očekáváme oproti běžným měsícům minimálně dvojnásobný počet nových zákazníků HBO,“ uvádí Hobíková.

Operátoři se trendu přizpůsobují a­ stávajícím zákazníkům nabízejí takzvané seriálové maratony, během nichž si zájemci mohou všechny předchozí díly pustit zdarma. „Mnoho fanoušků čeká na premiéru s úderem třetí hodiny ranní, kdy díl vysíláme současně s americkou premiérou. Už teď se připravujeme na mnohonásobně větší zájem, a tím i větší zatížení služby HBO GO,“ komentuje specifika vysílání seriálu Pavla Brožková, tisková mluvčí pro HBO Europe. Dodává však, že podobně se společnost připravuje i na premiéry české originální produkce.

Seriál, který se opírá o romány amerického spisovatele George R. R. Martina, je jedním z nejvýznamnějších produktů v portfoliu kabelové televize HBO. Finální epizoda sedmé série v roce 2017 zbořila všechny dosavadní rekordy. Premiéru podle výzkumné společnosti Nielsen zhlédlo v­ USA 12,1 milionu diváků. To je o 36 procent více než finále šesté série v­ roce 2016.

Padají finanční rekordy

Hra o ­trůny se také pravidelně objevuje v žebříčcích nejdražších seriálů s­ průměrným rozpočtem 10 milionů dolarů (přibližně 223 milionů korun) na epizodu. Číslo se týká šesté a ­sedmé série. Stejný rozpočet si podle zpravodajského webu The Insider vyžádalo natáčení posledních sérií amerického sitcomu Přátelé. Drama o královně Alžbětě II. s názvem The Crown spolklo na epizodu 13­ milionů dolarů.

Osmá série Hry o­ trůny bude ještě dražší, což pořad posouvá na první příčku žebříčku. Jeden díl vyjde tvůrce v­ průměru na 15 milionů dolarů. Celkově se tak rozpočet vyšplhal na 90 milionů dolarů, téměř 1,9 miliardy korun. A není divu. Náročné kostýmy, paruky z pravých vlasů, rozptýlenost natáčecích míst a rekordně vysoké platy herců ukousnou z­ rozpočtu velkou část.

Finančně náročné jsou také početné akční scény. Magazín Entertainment Weekly začátkem března uvedl, že závěrečná bitva má být nejdelší v dějinách kinematografie. To, co diváci zhlédnou na obrazovkách během 80 minut, se natáčelo za tmy po 77 dnů, kdy se před i za kamerou pohybovalo přes 750 lidí. Dosud nejdražší epizoda s názvem Bitva bastardů ze šesté série se natáčela 55 dnů. Ještě nedávno držel prvenství film Pán prstenů: Dvě věže se čtyřicetiminutovou bitvou o Helmův žleb.

Na to, která z postav nakonec usedne na Železný trůn, si musí fanoušci počkat do 19.­ května. „Už od začátku hovoříme o tom, jak by seriál mohl skončit. Dobrý příběh není dobrý, když má špatný konec. Samozřejmě, že si děláme starosti,“ uvedl pro Entertainment Weekly jeden z režisérů a ­výkonný producent David Benioff.

Předloha seriálu vládne knižnímu světu fantasy

První kniha ságy spisovatele George R. R. Martina Píseň ledu a ohně vyšla v roce 1996. První řada seriálu natočeného podle této předlohy se na diváckých obrazovkách objevila o 15 let později. Tvůrci filmového zpracování však neotáleli a knižní vydání předběhli už v roce 2016 šestou sérií. Šesté knihy s názvem Vichry zimy se fanoušci ještě nedočkali. Český překlad pátého dílu Tanec s draky vyjde až 31. května tohoto roku.

Zájem o knihy podle mluvčí knihkupectví Luxor Ivany Oberhofnerové s uvedením televizního seriálu přirozeně stoupl. Za loňský rok lidé v pobočkách prodejny nakoupili celkem 2 794 kusů knih. Prodejům vévodí první díl ságy. Toho se v brožované vazbě prodalo přes 700 kusů, v pevné přes 500.

Podle ředitele oddělení marketingu a e-commerce Knihy Dobrovský Adama Pýchy patří čtyři z pěti dílů série Píseň ledu a ohně mezi deset nejprodávanějších titulů v kategorii světové fantasy na e-shopu prodejce. „Těmto knihám zdatně sekunduje Zaklínač. Společně tituly v podstatě vládnou prodejům po několik let,“ uvádí Pýcha. Dodává, že portfolio k sérii Píseň ohně a ­ledu je rozšířeno o komiksy, příběhy z období před seriálem či kuchařky.

Portál Heureka, který srovnává ceny na českém trhu, eviduje celkem 267 e-shopů, ve kterých se prodává celkem zhruba 1 400 produktů s tematikou Hra o trůny. „Za celý loňský rok utratili zákazníci za tyto produkty asi 20 milionů korun,“ říká Alexandra Čermáková, obsahová manažerka portálu Heureka.

Srovnatelně oblíbené jsou například předměty s hrdiny filmů Avengers, za které zaplatí zákazníci podobnou sumu. „Úplně jiným fenoménem jsou Star Wars s obratem více než sto milionů korun ročně,“ dodává Čermáková.

Podle Jana Lukeše z e-shopu Fantasyobchod.cz, který se specializuje na produkty s fantasy a sci-fi tematikou, je poptávka po značce Hra o­ trůny jedna z největších. Větší zájem je pouze o výrobky inspirované filmy Harry Potter. „Zájem stoupá a ­klesá společně s produkcí seriálu. Zpravidla bývá při premiérách zájem nejvyšší, samozřejmě velkou roli hrají i Vánoce,“ uvádí Lukeš.

Co se týče konkrétních předmětů, nejvíce jsou na Heurece poptávané filmy a knihy. Ty tvoří téměř polovinu obratu. Podle Simony Kubánkové z e-shopu Origoska.cz mají lidé největší zájem o šperky, poté o trička a hrnky. Nejvíce prodaných produktů je inspirováno seriálovými postavami Jonem Snowem a Daenerys Targaryen.