Lucembursko letos jako první v EU zakáže herbicid glyfosát

Lucemburská vláda ve čtvrtek oznámila na svém webu, že má nakročeno k tomu, aby se stala první zemí v rámci Evropské unie, která široce užívaný postřik zakáže.

Česká republika zatím zakázala pouze aplikaci přípravku na plodiny pro potravinářské využití. Glyfosát má v EU licenci platnou do roku 2022. Ve světě, zejména v USA se vedou spory o to, zda je látka karcinogenní. Příznivci zákazu se opírají o studii vědců z Washingtonské univerzity, podle níž významně zvyšuje riziko vzniku Non-Hodgkinova lymfomu, zhoubného nádoru místních uzlin. Evropské úřady to nepotvrdily a podle nich je potřeba dalších podrobnějších analýz.

Evropská unie proto už dříve prodloužila licenci na užívání účinné látky glyfosát do 15. prosince 2022.

Podle lucemburské vlády ústup od glyfosátu vyplývá z koaliční dohody na roky 2018 až 2023. Nyní vláda potvrdila, že tato sporná chemie od 31. prosince bude zakázána.

Fakticky registrace přípravků na ochranu rostlin v Lucembursku skončí už 1. února 2020, do 30. června se budou smět doprodávat zásoby a 31. prosince skončí výjimky pro použití, udělované profesionálům i soukromníkům.

Podle lucemburského ministra zemědělství, vinařství a rozvoje venkova Romaina Schneidera tento krok může v EU vyvolat pákový efekt, to znamená, že by se mohly k rychlejšímu zákazu připojit i další země. Reakci českého ministerstva zemědělství iDNES.cz zjišťuje.

Zemědělcům, kteří se v Lucembursku dobrovolně vzdali používání glyfosátu už v sezóně 2019/2020 – to znamená už od loňské úpravy ozimů, bude vláda vyplácet kompenzace ve výši 30 eur za hektar orné půdy, 50 eur za hektar vinic a 100 eur pěstitelům ovoce.

Dobrovolně přestala glyfosát používat většina z 1005 farem, které se zapojily do programu péče o krajinu.

