Kolumbie chce znovu ničit kokové plantáže glyfosátem, nebezpečí navzdory

Asociace kolumbijských pěstitelů ale už ve středu oznámila, že plánuje uspořádat proti vládnímu záměru protesty, zatím ale neuvedla konkrétní termíny. Jeden z členů asociace, pěstitel Carlos Chapuel také kritizoval vládu za to, že zemědělcům nepomohla po odchodu levicové gerily FARC, která před uzavřením míru s vládou v roce 2016 ovládala jejich území. Chudí zemědělci se tak byli nuceni vrátit k pěstování koky, aby uživili rodiny.



Kolumbie je největším producentem koky, hlavní suroviny pro výrobu kokainu. Listy keře, jehož botanický název je rudodřev koka, se používají pro výrobu narkotika, ale také jsou tisíce let součástí jídelníčku obyvatel vysokohorských oblastí And. Koka pomáhá proti vysokohorské nemoci, dodává energii i vitaminy.

Kolumbie přerušila letecké postřiky nelegálních plantáží v roce 2015 poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) označila glyfosát za pravděpodobně karcinogenní. Zákaz používání glyfosátu potvrdil v roce 2017 kolumbijský ústavní soud, který stanovil, že užívat by se herbicid mohl znovu jen v případě, že by vláda zajistila, že nepoškodí lidské zdraví a životní prostředí.