Silný dolar drtí fanoušky v Kataru. Nejvíce na to doplácejí Britové a Japonci

Dolar v posledních týdnech znehodnocuje měny po celém světě. Je totiž tou asi nejdůležitější světovou měnou vůbec, a i proto v dobách nejistoty jeho obliba roste. Investoři ho totiž rádi považují za bezpečný a stabilní přístav, ve kterém mohou dobu neklidu poměrně pohodlně přežít. Má to ale i svá negativa.

Nyní je hodnota dolaru rozkolísána nejvíce od roku 2016 a pro Katar to je problémem, neboť rijál je na americký dolar navázán. Vůči korejskému wonu letos katarská měna posílala skoro o devět procent. Jižní Korea totiž byla zasažena krizí na trhu s nemovitostmi, což se podepsalo právě i na kurzu měny. O deset procent pak katarský rijál posílal proti britské libře, a o sedmnáct vůči japonskému jenu.

Vývoj kurzu wonu k dolaru

„Příprava na letošní mistrovství světa byla fyzicky i finančně náročná,“ řekl pro Bloomberg Čoung Jongčchan, který je prodejcem elektroniky v Jižní Koreji a dodal, že na cestu se začal finančně připravovat už před rokem. Nyní jeho katarská cesta už skončila, neboť jihokorejský fotbalový tým po prohře s Brazílií šampionát opustil.

Čoung pro Bloomberg zavzpomínal také na to, co všechno jeho výletu do Kataru předcházelo. Vstupenky na tuto akci totiž byly uvolňovány postupně a řada fanoušků se bála, že se tam možná ani nedostane. Sám Čoung proto nejprve nakoupil některé vstupenky s horšími místy, a i proto se je nakonec rozhodl přeprodat. Kvůli silnému dolaru ale na to doplatil a vstupenky se mu nakonec prodražily víc, než čekal.

Nečekané i pro Japonce

Pro japonské turisty, kteří jsou léta zvyklí na deflační prostředí, jsou ceny v místě konání mistrovství světa obzvláště šokující. V říjnu se kurz japonského jenu vůči dolaru totiž dostal na tříleté minimum, což se do situace Japonců v Kataru promítlo.

„Malá PET láhev vody stojí v místě konání šampionátu asi 400 jenů (75 korun) a Coca-Cola stojí kolem 600 jenů (100 korun). To je pro mne celkem velká zátěž,“ řekl pro Bloomberg fanoušek Kazunori Takishima, který je majitelem jedné realitní kanceláře v Tokiu. Očekával, že během svého pohybu zaplatí na výdajích asi o třetinu méně.

Vývoj kurzu jenu k dolaru

Politické vedení Kataru se snažilo zmírnit nepříznivé cenové dopady na fanoušky. Veřejnou dopravu a SIM karty pro připojení k internetu proto nabídlo pro držitele speciální karty na fotbalové mistrovství zdarma. Země provedla i další dílčí kroky, které měly vést ke snížení cen za ubytování i k redukci cen letenek. Fanouškům to ale příliš nepomohlo.

„Některé hotely tu účtují platby jen šest dnů před pobytem. Pokud jste si tedy své ubytování před pár měsíci jen zarezervovali, bude konečná suma za něj kvůli nepříznivému směnnému kurzu nakonec mnohem vyšší,“ dodal pro Bloomberg Čoung Jongčchan.