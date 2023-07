Tradiční finanční čtvrti krvácejí odchodem bohatých nájemníků, firmy se nechtějí vracet

V londýnském Canary Wharf končí HSBC a nejspíš ji brzy bude následovat Moody´s. Ratingová firma už pověřila makléře, aby jí vyhledal nové prostory, které budou pravděpodobně až o třetinu menší, než dosavadní sídlo. DekaBank opouští své frankfurtské sídlo ve čtvrti nazývané Mainhattan podle řeky Mohan (Main) a newyorské finanční čtvrti. Pařížská La Défense má už nyní 20 % kancelářských prostor prázdných a noví nájemníci se nehlásí.

„U těchto monokulturních čtvrtí bude nutností, aby se časem proměnily,“ řekla agentuře Bloomberg Kathleen McCarthy z realitní společnosti Blackstone. Podle ní budou muset oslovit širší spektrum nájemníků a změnit se z finančních molochů na čtvrti mixující práci, život i zábavu. „Může to trvat dlouho a pro majitele těchto komplexů to může znamenat problém,“ dodává.

Revitalizace stávajících čtvrtí je i v zájmu místních samospráv. Londýnská City tradičně zaměřená na kanceláře v posledních letech prosazuje další a další restaurace a starší prázdné budovy se snaží přestavět na hotely. New York zase nevyužité kanceláře chce přestavět na byty.

To vše vyžaduje velké investice. A slábnoucí finanční jistota majitelů mrakodrapů vyvolává dilema, co se stárnoucími prázdnými monstry po odchodu bank a dalších movitých nájemníků. Rizika se stala realitou pro majitele mrakodrapu na Canada Square v Londýně. Dvanáctipatrová budova je v rukou věřitelů poté, co majitel nedokázal splatit půjčku 265 milionů liber. Náklady na modernizaci prázdné budovy se odhadují na dalších 120 milionů. Očekává se, že po zohlednění potřebných investic a dalších rizik potenciální kupci nabídnou mnohem méně, než je nesplacená hodnota dluhu.

Urbanistické plánování se od monolitických jednostranně zaměřených čtvrtí posunulo k prostorům se smíšeným využitím, které kombinují rezidenční, maloobchodní, kancelářské prostory a veřejné služby. Nové projekty s tímto konceptem „15minutových měst“ počítají. Vzniklo takhle Barkarkby ve Stockholmu, Ellinikon v Aténách nebo Tegel v Berlíně na místě bývalého letiště.

Tyto nové projekty jsou nepřekonatelnou konkurencí pro mrakodrapové čtvrti, které zažily svůj rozkvět na přelomu tisíciletí. Obsazenost La Defense v Paříži klesla za poslední roky pod 80 procent, zatímco u Vítězného oblouku jsou k dispozici sotva 3 % volných prostor. Na odchodu z Defense je navíc KPMG, které zabírá téměř 60 % stotřicetimetrového mrakodrapu Tour Eqho.

Podobně je na tom Frankfurt, kde je ve finanční čtvrti k dispozici přes milion čtverečních metrů kanceláří. A přibudou další, až se Dekabank přestěhuje do přívětivějších prostor moderního komplexu Four, který mísí kancelářské prostory s restauracemi, maloobchodními prodejnami a střešní zahradou. „Nikdo z nás nechce pracovat v kancelářské čtvrti, kde jediné, co dostanete, je kafe a sendvič,“ komentoval to Chris Staveley z realitní firmy JLL.

Cestou postupné přeměny se snaží jít čtvrť Canary Wharf. Už v roce 2012 majitel mrakodrapu HSBC pověřil architekta Terry Farrella, aby v sousedství navrhl čtvrť, která by zahrnovala i byty a prostory pro obchody a služby komplexního města. Dnes tu je 150 restaurací a rychlých občerstvení, pět nákupních center, lékařské ordinace i škola. Živo je v ulicích i o víkendech a nedávno otevřená linka metra Elizabeth Line zlepšuje dostupnost.

Podobné přepracování celých čtvrtí ale trvá roky a pro mezinárodní investory, kteří před pandemií skupovali aktiva za vysoké ceny, může být pozdě. Nyní čelí velké zátěži spojené s refinancováním a modernizací a bez trpělivého kapitálu by se mohli brzy dostat ze hry.