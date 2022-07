Kanceláře už zaměstnancům nestačí, přejí si zeleň, terasy a kavárny

Přihlášky do soutěže poslaly nejen samotné soutěžící firmy, ale i architektonická studia. „Loňské obavy z opouštění kanceláří v České republice byly naštěstí neopodstatněné. Oproti zahraničním zaměstnavatelům se tuzemské firmy ve většině plně vrátily do kanceláří, přičemž globální společnosti naskočily na částečný princip docházky,“ říká Radek Procházka, zakladatel soutěže Kanceláře roku ze společnosti Prochazka & Partners.

WPP (kategorie Kanceláře roku nad 5000 m2 – budova bývalých Elektrických podniků, autor: BDG Architects, TaK Architects)

I přes původní obavy poroty byl letošní ročník stejně silný jako předchozí, přihlásilo se 70 realizaci do deseti kategorií.

„Lidé potřebují osobní kontakt. A co jiného, než inspirativní designové kanceláře umožní týmu se socializovat, trávit spolu kvalitní pracovní čas, vyměňovat si názory a sdílet zkušenosti. Jsem rád, že jsme opět ocenili společnosti, které se zasazují o vytváření toho nejlepšího z kancelářského designu při budování nadstandardního zázemí pro své zaměstnance,“ dodává Radek Procházka.

A upozorňuje na to, že tuzemské a nadnárodní korporace se na kancelářský design a vybavení dívají také stále častěji prizmatem společenské odpovědnosti a uhlíkové stopy dodávaných materiálů. Větší firmy požadují, aby odebírané materiály měly buď co nejmenší uhlíkovou stopu, nebo byly přímo vyráběné z recyklátů.

„Problematika ESG tak nutně proniká i do architektonických návrhů a s tím souvisejícího výběru materiálů, respektive jejich výrobců,“ říká Petr Zahálka, obchodní ředitel společnosti ProInterier a člen odborné poroty soutěže Kanceláře roku.

Oceněné realizace

Výjimečné kancelářské interiéry firem v České republice letos soutěžily v deseti kategoriích, z toho kategorie Hybridní kanceláře roku a Inovativní kanceláře roku byly letošní novinkou:

Vítězové:

WPP (Kanceláře roku nad 5000 m 2 , autor: BDG Architects, TaK Architects)

, autor: BDG Architects, TaK Architects) Zebra Technologies (Nejlepší regionální kancelář roku, autor: Kyzlink Architects)

ČSOB (Hybridní kanceláře roku, autor: Projektil architekti)

Poetizer (Malé kanceláře roku, autor: Tomáš Císař, Johana Sedláčková Vamberská)

Adastra (IT kanceláře roku, autor: Holub architekti)

Allen & Overy (Inovativní kanceláře roku, autor: Studio Reaktor)

Zásilkovna (Kanceláře 21. století, autor: Vrtiška & Žák)

Clubco (Hub & Co-working kanceláře roku, autor: Studio acht, Vos Interieur)

SAZKA (Employee friendly kanceláře roku, autor: Aulík Fišer architekti)

Socialsharks (Start-up kanceláře roku, autor: Prochazka & Partners)

Nadace Partnerství (Cena poroty, autor: Projektil architekti)

Pomyslnou jedenáctou kategorií pak je speciální Cena poroty, udělovaná napříč všemi přihlášenými realizacemi. Jejím cílem je ocenit výjimečný přínos pro architekturu a design. Letos si toto ocenění odnesla Nadace Partnerství (autor: Projektil architekti).

„Velkým tématem letošního ročníku byly takzvané hybridní kanceláře, kdy trend vzdálené práce urychlila probíhající pandemie. Z pohledu funkce, designu, ale i vybavení kanceláří tak vzniká větší počet míst pro setkávání. Od nich pak zaměstnanci vyžadují, aby svým vybavením připomínaly designový obývací pokoj či oblíbenou kavárnu. Na druhou stranu však klesá o 10 až 20 procent počet pracovních míst,“ upozorňuje Jiří Zavadil ze společnosti Vitra a také porotce soutěže Kanceláře roku.

Poetizer (kategorie Malé kanceláře roku, autor: Tomáš Císař, Johana Sedláčková Vamberská)

„Kromě ohromné kreativity jsme letos byli s porotci svědky tří kancelářských trendů. Prvním jsou stále častější technologické vychytávky, které se týkají bezpečnosti zaměstnanců a kvality pracovního prostředí. Dále to je enormní nárůst zeleně v kancelářích a posledním trendem jsou vyšší ohledy na hendikepované z pohledu celkového designu,“ vypočítává Oleg Haman, předseda Obce architektů a porotce soutěže Kanceláře roku.

Velké firmy tak podle něho upravují nejen toalety, ale i celkové vybavení včetně kuchyněk. Rozdíly přitom činí drobné detaily, jako například nika pod kuchyňským dřezem, kdy dřez pak může pohodlně používat i člověk na vozíku.

Kvalitní, ohleduplné a zdravotně nezávadné kanceláře jsou jistě trendem několika posledních let, který pandemie o to více zrychlila i prohloubila. Stále více zaměstnanců se tak zajímá o to, zdali budovy mají certifikace i z pohledu kvality vzduchu či hladiny hluku a celkové pracovní a životní pohody.

SAZKA (kategorie Employee friendly kanceláře roku, autor: Aulík Fišer architekti)

„Po prvotním šoku z lockdownů začaly později společnosti řešit, co s kancelářemi. Zejména větší IT společnosti snížily počet pracovních stanic a ve vzniklém prostoru instalovaly mobilní akustické mikrokanceláře pro soustředěnou práci. Naopak ve větších otevřených prostorách se klade důraz na rozmanité sezení pro různá jednání či druhy práce, například uzavřené boxy, meetingové zóny či neformální etážové sezení. To vše je pak vhodně doplněno o akustická řešení mající za cíl zvýšit komfort na pracovišti,“ říká Jaroslav Vendl, spoluzakladatel společnosti SilentLab a porotce soutěže Kanceláře roku.