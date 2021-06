Ze světových finančních center jsou města duchů, kanceláře zejí prázdnotou

Mnozí velcí zaměstnavatelé chtějí mít pracovníky zpátky v kancelářích, aby uchovali firemní kulturu a posílit vzájemnou spolupráci. To však do značné míry závisí na faktorech, které nemohou ovlivnit, tedy například očkování či šíření nových variant koronaviru.

Podniky čelí i tlaku ze strany zaměstnanců, kteří si na home office zvykli a chtějí tak pracovat trvale. Řada firem pracuje na modelech, kdy by svým zaměstnancům umožnili práci odkudkoli aspoň pár dní v týdnu. Výsledkem je, že se život do kancelářských čtvrtí ve světových metropolích vrací pouze pozvolna.

Dokládají to i data Googlu o poloze svých uživatelů, o nichž informovala agentura Bloomberg. Srovnání obsazenosti kancelářských komplexů se situací před pandemií ukazuje propady o desítky procent.

1. San Francisco - o 61 % méně zaměstnanců

Nejhlubší propad aktivity ze zkoumaných měst vykazuje kalifornské San Francisco, kde se v kancelářích momentálně pohybuje o 61 procent méně zaměstnanců než před pandemií. I přesto, že aspoň jednu dávku vakcíny už dostalo přes 80 procent obyvatel Kalifornie a stát v v půlce června většinu omezení zrušil.



Více než 9 milionů čtverečních stop (0,8 milionů metrů čtverečních) kancelářských prostor bylo v prvním čtvrtletí připraveno k podnájmu, což je podle realitní společnosti Savills nejvyšší číslo od roku 2005. Podnájmy nabízejí firmy, které si kancelářské prostory pronajímají a vzhledem k jejich neobsazenosti se je pokoušejí udat jiným.

2. New York - o 54 % méně zaměstnanců

New York zrušil většinu protiepidemických opatření už v květnu, do kanceláří se však zatím vrátila pouze polovina pracovníků. Wall Street i starosta Bill de Blasio mezitím volají zaměstnance zpátky na svá pracoviště.



JPMorgan Chase, největší banka v zemi, požaduje plný návrat pracovníků do začátku července, a to přinejmenším v rotacích. Zaměstnanci další významné banky Goldman Sachs se měli vrátit na svá místa do 14. června. Provoz v ulicích na Manhattanu však zůstává ve srovnání s obytnými čtvrtěmi West Village a Upper East Side klidný.

Množství volných manhattanských kancelářských prostor dosáhlo v prvním čtvrtletí nejvyšší úrovně za poslední tři dekády. Dostupné podnájemní prostory dosáhly 22 milionů čtverečních stop (2 milionů metrů čtverečních), což je o 62 procent více než před pandemií a také více než po velké finanční krizi či teroristických útocích z 11. září 2001

3 Londýn - o 40 % méně zaměstnanců

Ve Velké Británii mělo původně dojít ke zrušení veškerých omezení 21. června, rozšíření varianty delta však znamenalo, že premiér Boris Johnson odložil finální etapu znovuotevření až na červenec. V tamních kancelářích se momentálně pohybuje o 40 procent méně pracovníků než před pandemií.

Deutsche Bank, Goldman Sachs i další banky se sídly v londýnském centru tak musely přerušit plány na návrat svých zaměstnanců. Práce z domova zasahuje i blízké restaurace, hospody či maloobchody, které jsou na administrativních pracovnících závislé.

4. Singapur - o 33 % méně zaměstnanců

V Singapuru se opět stala práce z domova standardem. Město v jihovýchodní Asii v květnu vyhlásilo lockdown a podle odhadů v tomtéž měsíci klesl počet pracovníků o 23 procent oproti dubnu. Je to však méně dramatické než 60procentní propad z loňského května. Míra neobsazenosti kanceláří nejvyšší kategorie činila v prvním čtvrtletí 9,8 procenta, v předchozím byla mírně nižší (9,6 procenta).



Pomalý návrat zaměstnanců má dopad na výši nájemného, průměrná měsíční sazba za nejžádanější kancelářské prostory v Singapuru klesla již páté čtvrtletí za sebou.

S postupným uvolňováním protiepidemických opatření je zejména pro firmy s malými kancelářemi stále obtížnější vymáhání například rozestupů na pracovišti. Bojují také s neutuchajícím zájmem lidí o práci na dálku, míní Christine Liová z poradenské společnosti Knight Frank.

„Většina společností chce, aby zaměstnanci opět pravidelně docházeli do kanceláří, ale svět se po covidu změnil. Z kanceláří se stalo místo, kam jdeme jen když to potřebujeme, například k vyřízení specifických úkolů,“ říká Liová. Návrat do normálu se podle ní odkládá minimálně o několik měsíců.

5. Frankfurt - o 17 % méně zaměstnanců

Příkladem vylidněného finančního centra je i Frankfurt. Kavárny a bary v tamní obchodní čtvrti Zeil prázdnotou rozhodně netrpí, avšak davy tvoří především nakupující a nadšenci užívající si teplé počasí. Finanční čtvrť německé metropole zůstává opuštěná.



Podle německých nařízení mají administrativní pracovníci pokračovat v práci z domova až do konce června. Podle dat Googlu o poloze svých uživatelů dochází ve Frankfurtu na pracoviště o 17 procent méně pracovníků než před pandemií.

6. Hong Kong - o 13 % méně zaměstnanců

V čínském Hongkongu většina pracovníků již do zaměstnání dochází. Jak dlouho v kancelářích vydrží bude záležet na tom, jak se vládě podaří přesvědčit tamní obyvatelstvo, aby se nechalo naočkovat. Vakcíny jsou sice k dispozici všem dospělým, proočkováno je však pouhých 17,4 procenta obyvatel. Neochota nechat se očkovat odráží nedůvěru vůči tamní vládě po protestech v roce 2019.



Vláda se snaží získat podporu firem při zavádění očkování. Hongkongský měnový úřad nabádá všechny finanční instituce, aby „silně povzbuzovaly“ k očkování zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s klienty nebo pracují jako podpůrný personál.

Správkyně města Carrie Lamová ohlásila novou kampaň, která má ve významné asijské metropoli vakcinaci urychlit. Navrhuje placenou dovolenou pro očkované státní zaměstnance a možnost dalších omezení pro nenaočkované občany.