Jak ochránit amatérské investory? Britský úřad navrhuje písemku a osvětu

Úřad pro finanční chování (FCA) je britským regulátorem, který dohlíží na jedno z největších finančních center na světě; na Londýn. Úřad ve čtvrtek zveřejnil zprávu, v níž vznáší obavy ohledně některých aktérů na investičním poli, pro něž se investování stalo koníčkem, kterému propadají a při němž častokrát podstupují velká finanční rizika.



Současná varování, která se investorům objevují ve chvíli, kdy investují do rizikových akcií, podle regulátora ztratily svou účinnost. Lidé je spíš berou jako rušivý element, kterého si stačí nevšímat.

FCA proto navrhuje vytvoření informačních videí, které by lidem například vysvětlovaly, co to je investiční riziko a jaké jsou výhody diverzifikace. Podle úřadu by se tak mohlo předejít situaci, kdy začínající investor vsadí všechny své naspořené peníze na jednoho koně.

Jako alternativu k videu regulátor doporučuje online test, který by ověřil zda investor skutečně ví, co dělá. Mezi další nápady FCA patří povinnost investora poskytnout o sobě některé informace před tím, než jim bude investice umožněna. Má jít například o informace o platu, či částce, kterou člověk do rizikových akcií investoval v minulosti.

Mudrcové na sítích

Regulátor si chce zároveň posvítit na způsoby propagace vysoce rizikových investic. „Určité kroky jsme již podnikli, například jsme zakázali masový marketing spekulativních minibondů. V zavádění příslušných opatření nadále pokračujeme v oblasti dohledu a vymáhání, ale uznáváme, že je třeba udělat více. Naše nejnovější návrhy by dále snížily riziko, že se lidé pustí do nevhodných a vysoce rizikových investic, které nesplňují jejich potřeby,“ uvádí ve zprávě výkonný ředitel FCA Sheldon Mills.

Podle Guardianu se FCA také obává rostoucího vlivu sociálních sítí jako je YouTube, Instagram nebo TikTok. Někteří uživatelé se na těchto platformách pasují do role finančních rádců, jejich znalosti jsou ale často omezené.

Nebezpečný koníček

Jeden z uživatelů TikToku například v létě nabádal k investování do akcií společnosti Callon Petroleum, a tvrdil, že tržní hodnota firmy v jednu chvíli poskočila o 970 procent. Společnost přitom jen podstoupila proces konsolidace akcií, při němž se investorům slučuje několik akcií do jedné, avšak tržní hodnota se nemění.

Amatérské investování už má svou první oběť. Dvacetiletý student Alex Kearns vloni v létě spáchal sebevraždu poté, co se podíval na svůj obchodní zůstatek v aplikaci Robinhood a nejspíš došel k chybnému úsudku, že se zadlužil o stovky tisíc dolarů.

Nutno zmínit, že i pandemická doba svým způsobem nahrává amatérskému investování. Čas strávený doma u počítačové obrazovky bez možnosti utrácet peníze za volnočasové aktivity a služby posiluje touhu investovat, a třeba na tom i vydělat. Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenaly i české firmy, které se investicím věnují.