Restaurace zhasnout nemohou, pekaři končí. Evropské firmy už neví, jak šetřit

Účty za elektřinu v případě některých firem vzrostly i o více než 750 procent. Mnohé obchody nakoupily do skladů detektory pohybu pro vypínání světel, restaurace přestávají používat energeticky náročné grily. Jak ovšem podnikatelé sami často přiznávají, další nápady k úspoře energií už skoro nemají.

„Nemůžeme zhasnout světla a nechat naše hosty sedět ve tmě,“ řekl pro agenturu Reuters Richard Kovacs, který je manažerem v maďarském fastfoodovém řetězci Zing Burger.

Vlády a úřady v reakci na současnou krizi usilovně hledají další zdroje energie, plní zásobníky s plynem a šetří, kde se dá. Mnohé obchody pak budou muset kvůli energetickým úsporám vypnout v noci světla ve výlohách.

Možná by Evropě mohla nepřímo pomoci Čína. Protipandemická opatření totiž největší asijskou ekonomiku tvrdě ochromila a jejich dopady jsou patrné dodnes. Čínské hospodářství tak pomalu snižuje svou výkonnost a pro Evropu to znamená, že jí pro další měsíce může odpadnout důležitý konkurent pro dodávky energií.

I kdyby ale bylo plynu tuto zimu nakonec dostatečné množství, vysoké ceny už teď lidi a podniky nutí, aby ho spotřebovávali co možná nejméně. Energeticky náročné společnosti současná situace tlačí do toho, aby svůj provoz nadobro ukončily.

Před takovým dilematem stojí mimo jiné pěstitelé ovoce a zeleniny v Nizozemsku, kteří jsou klíčoví pro zásobování celé Evropy. Přemýšlejí, jestli mají kvůli cenám energií prodělat, nebo pro zimní měsíce pěstování pozastavit.

Týká se to třeba společnosti Bosch Growers, jež se věnuje pěstování zelené papriky a ostružin. V minulých týdnech tam jeden skleník úplně odstavili a experimentují s nižšími teplotami. Doba zrání se však prodloužila, čímž se firmě zhoršily výsledky. Pěstovat ale zatím chtějí i dále.

„Chceme se udržet na trhu, abychom si nezničili pověst, kterou jsme si za ta léta vybudovali,“ řekl Wouter van den Bosch, který firmu vede.

Končí i pekaři

Hůře situaci zvládají některá evropská pekařství. Týká se to třeba rodiny Engelberta Schlechtrimena, která více než devadesát let pekla v Kolíně nad Rýnem pšeničné housky, žitný chléb a čokoládové buchty. Příští týden nadobro vypnou pece, protože už si nemohou dovolit platit výrazně vyšší ceny energií.

Schlechtrimenovi prarodiče založili pekárnu v Kolíně nad Rýnem před druhou světovou válkou. Dnes osmapadesátiletý muž převzal živnost po svém otci přes 28 lety a proměnil ji v ekologický obchod, který ctí tradiční recepty a zakazuje si používání chemických přísad. Ani tyto inovace ho však nezachrání před uzavřením rodinného podniku, který sestává z pekárny a dvou obchodů s 35 zaměstnanci – po téměř jednom století.

Nárůsty cen energií firmu dostaly pod obrovský tlak. „Už nějakou dobu se snažíme zvládat několik krizí najednou: neobsazená pracovní místa, nedostatek personálu, zavírání kvůli koronavirové pandemii, extrémní nárůsty cen surovin a nyní také explozi cen energií a další nárůst nákladů na pracovní sílu,“ řekl Schlechtrimen.

Pekař také poukázal na to, že ceny surovin se zvedly až o polovinu. „A teď se k tomu přidala energetická krize. Dosud jsme měli nárůst jen asi o 70 procent, protože pece vyhříváme naftou. Obáváme se čtyřnásobného zvýšení cen,“ postěžoval si podnikatel.

Šetření energiemi nestačí

Schlechtrimen se pokoušel ušetřit energii všude, kde se dalo, ale ani to nestačilo, aby vykompenzoval rostoucí výdaje. Také zvýšil ceny svých výrobků, aby pokryl prudce rostoucí náklady. Zákazníci, kteří si kvůli rostoucí inflaci rovněž utahují opasky, ale přestali chodit a zamířili do diskontů prodávajících průmyslově vyráběné pečivo za méně peněz. Kolínský pekař si nakonec musel přiznat, že už není dost ziskový na to, aby svou živnost udržel.

Schlechtrimen přitom není jediným pekařem, který v Německu v těchto dnech bojuje o to, aby se uživil. Malá rodinná pekařství po celé zemi stěží pokrývají své náklady.

„Mnoho firem v pekárenství se obává, jak vyjdou v nejbližších měsících. Čelí nákladové tsunami,“ postěžoval si výkonný ředitel Německého svazu pekařů Friedemann Berg. „Rádi bychom viděli finanční pomoc našim pekárnám, kdy by spolková vláda poskytla pomoc našim firmám efektivně, rychle a nebyrokraticky,“ dodal Berg.

Řada podniků se vehementně snaží udržet nad vodou. Nechtějí totiž odradit své zákazníky, o které léta bojovali. Dělají vše pro to, aby energiemi šetřili. Ani to ale někde nestačí.

„Používáme LED žárovky, přes den zhasínáme, topíme, jen když je opravdu zima a jen omezeně. Přijali jsme opatření na úsporu vody a používáme energeticky úsporná zařízení. Těžko můžeme dělat něco jiného. Jediné, co nám zbývá, je zvýšit ceny. Tak to prostě je,“ dodala pro Reuters majitelka dvou restaurací Klara Aurell.