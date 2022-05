Trh čeká paritu mezi dolarem a eurem. Dojde k tomu po dvaceti letech

Finanční společnosti jako HSBC nebo RBC Capital Markets i proto předpovídají, že euro a americký dolar letos dosáhnou parity. V současné chvíli se společná evropská měna propadla na své pětileté minimum poblíž 1,03 amerického dolaru. Na paritu letos vsázejí také nejrůznější hedgeové fondy, které jen za poslední měsíc dohromady nashromáždily sedm miliard amerických dolarů na plánované derivátové operace. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Euro samo o sobě není v tuto chvíli atraktivní měnou,“ říká Francesco Pesole, měnový stratég společnosti ING. Nizozemská banka drží svou oficiální prognózu eura na příštích šest měsíců na úrovni 1,05 dolaru. Pesole však připouští, že síla dolaru a volatilita trhu znamená pravděpodobnou paritu.

Důvodů očekávané parity je mnoho. Evropské ekonomiky v současné chvíli hospodářsky sankcionují ruský režim, a to kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Státům EU kvůli tomu hrozí, že budou v dalších měsících odstřiženy od ruského plynu, což by jim mohlo přinést velké národohospodářské škody.

Evropská centrální banka se tak v tomto ohledu snaží hospodářské dopady války na země EU usměrňovat a drží úrokové sazby na velmi nízké úrovni. Pro silně zadlužené státy třeba na jihu Evropy by totiž stoupající sazby znamenaly obrovské dodatečné úrokové náklady na obsluhu svého veřejného dluhu.

Negativní situace v Evropské unii si však všiml třeba i Mezinárodní měnový fond, který snížil odhad hospodářského růstu eurozóny pro rok 2022 na 2,8 procenta. Investoři zároveň budou v nadcházejících dnech sledovat projev prezidentky ECB Christine Lagardeové s tím, zda se Evropská centrální banka rozhodne své úrokové míry navýšit. To by mohlo částečně případnou paritu zvrátit. Analytici to ale spíše nečekají.

„Dokud se nemluví o navýšení alespoň o padesát bazických bodů, bude těžké trh pozitivně překvapit,“ uvedl Peter McCallum, stratég ze společnosti Mizuho International.

Těžká situace kolem eura je v současné chvíli daná i silou americkému dolaru. Americká centrální banka totiž plánuje, že úrokové sazby bude v příštích měsících postupně navyšovat, na to měnoví investoři zareagovali pozitivně a dolar na trzích vyhledávají častěji než dříve.