Nejníže od roku 2002. Euro kvůli energetické krizi oslabilo na úroveň dolaru

Euro se propadlo na nové dvacetileté minimum vůči americkému dolaru, v úterý kolem 03:33 SELČ stálo 1,0006 USD, nejméně od prosince 2002. Jednotná evropská měna se do této situace dostala kvůli obavám, že by se evropská ekonomika kvůli energetické krizi mohla propadnout do recese.