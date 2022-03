EU projedná další sankce pro Rusko, mají cílit i na ropný průmysl

Litevský ministr Gabrielius Landsbergis prohlásil, že EU by se měla shodnout na zákazu dovozu ruské ropy a také podpořit další společné dodávky zbraní Ukrajině.

„Rusko se skutečně dopouští mnoha válečných zločinů. To, co se děje v Mariupolu, je masivní válečný zločin. Ničí všechno, bombarduje a zabíjí všechny, bez rozdílů,“ řekl Borrell novinářům krátce před ministerským jednáním. Možné ruské válečné zločiny či zločiny proti lidskosti již začal přímo na Ukrajině vyšetřovat Mezinárodní trestní soud.

Ministři se v pondělí budou bavit o celkově pátém balíku sankcí od začátku ruské invaze a podle Borrella by měl zahrnovat i energetický sektor. Postoje členských zemí jsou však vzhledem k jejich energetické závislosti na Rusku méně jednotné než v předchozích případech.

„Tohle je naše válka. A jestli ji prohrajeme, bude to na nás,“ apeloval na rázné kroky Landsbergis. Jeho země patří spolu s dalšími pobaltskými státy či Polskem k zastáncům nejtvrdších protiruských kroků, mezi něž patří úplné odstřižení od ruského plynu či ropy.

Naproti tomu Německo, Maďarsko či Itálie o zastavení dovozu plynu mluvit odmítají. Podle některých diplomatů by se sedmadvacítka spíše mohla shodnout na zákazu dovozu ropy. Landsbergis v pondělí poznamenal, že by to pro EU nebyl tak velký zásah jako u plynu a přitom by připravil režim ruského prezidenta Vladimira Putina o významné zdroje.

Ani u ropy však cesta k případné shodě nebude snadná. V průběhu dne agentura Reuters citovala například nizozemského premiéra Marka Rutteho, podle nějž je EU stále závislá nejen na ruském plynu, ale i ropě. A nemůže se tedy od těchto zdrojů okamžitě odstřihnout.

V tomto duchu se vyjádřil rovněž mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ten reportérům řekl, že by Evropu ropné embargo citelně zasáhlo, na rozdíl od Spojených států, které se už ruské ropy bez větších následků vzdaly.

Česká republika je na dovozu ruské ropy závislá zhruba z poloviny.