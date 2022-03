Mariupol opět odmítl kapitulaci, řecký konzul mluví o naprosté zkáze

„O žádné kapitulaci a složení zbraní nemůže jít řeč. Už jsme to dali ruské straně vědět,“ zdůraznila v noci na pondělí ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, která naopak vyzvala ruské vojáky, aby bez dalších odkladů otevřeli humanitární koridor, jenž by umožnil evakuaci civilistů z města.

Z Rusy obléhaného Mariupolu se sice v neděli podařilo evakuovat téměř čtyři tisíce lidí, ve městě ale dál zůstává většina z jeho přibližně 400 tisíc obyvatel. Nefungují tam dodávky elektřiny ani tepla, je problém s nedostatkem vody, potravin a léků.

Město na pobřeží Azovského moře čelí intenzivnímu ruskému bombardování. Ruský generál Michail Mizincev sdělil, že těm, kdo v pondělí složí zbraně, bude zajištěn bezpečný odchod do oblastí ovládaných Kyjevem. Podle Mizinceva budou humanitární koridory z města otevřeny od 10:00 moskevského času (8:00 SEČ).

Ruské ministerstvo obrany podle portálu Ukrajinska pravda adresovalo Ukrajině oficiální dokument, v němž vzneslo ultimátní požadavek, aby ukrajinští obránci opustili Mariupol.

„Má to osm stran, kde jsou i návraty do dějin a další nesmysly,“ sdělila také vicepremiérka. „Stejný dopis poslali OSN a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a doufali, že mezinárodní struktury začnou na Ukrajinu vyvíjet tlak. Ale to se nestalo. Mezinárodní výbor Červeného kříže i OSN chápou, že jde o manipulaci Ruska,“ dodala Vereščuková.

„Místo toho, abyste ztráceli čas psaním osmi stran, otevřete jednoduše koridor,“ vzkázala Vereščuková ruskému ministerstvu obrany.

Viděl jsem hrůzy, popsal řecký konzul

Řecký generální konzul Manolis Andrulakis, jenž se o víkendu vrátil z Mariupolu do své vlasti, město označil za totálně zdevastované. „Viděl jsem tam hrůzy, které nikomu nepřeji spatřit,“ prohlásil.

Andrulakis pomáhal z města evakuovat několik desítek řeckých občanů a lidí řeckého původu. Mariupol opustil v úterý a po čtyřdenní cestě přes Ukrajinu přejel přes Moldavsko do Rumunska spolu s dalšími deseti řeckými státními příslušníky.

„Doufám, že nikdo nikdy neuvidí, co jsem viděl,“ řekl v neděli Andrulakis po příletu do Atén, kde jej přivítala jeho rodina.

„Mariupol bude na seznamu měst, která byla zcela zničena válkou; nemusím je jmenovat, jsou to Guernica, Coventry, Halab, Groznyj, Leningrad,“ uvedl. Podle řeckého ministerstva zahraničí Andrulakis Mariupol opustil jako poslední diplomat ze země EU.

Podle ukrajinské ombudsmanky bylo ve městě zničeno sedmdesát procent domů. Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu prohlásil, že ruské obléhání Mariupolu je válečný zločin, který se bude připomínat po staletí.

Od zahájení ruského útoku na Mariupol bylo zabito nejméně deset etnických Řeků a několik jich bylo zraněno. Řecko má v oblasti rozsáhlou komunitu krajanů a lidí s řeckým původem. Více než 150 řeckých občanů, posádek plavidel a etnických Řeků bylo z regionu podle řeckého ministerstva zahraničí evakuováno.