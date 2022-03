Indie podrývá sankce, část společnosti dokonce ruskou invazi podporuje

Indie je po Číně a USA třetím největším ropným importérem. Dováží až 80 procent své spotřeby. V březnu dovezla z Ruska 360 tisíc barelů denně, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2021.

V únoru přitom Rusko zahájilo „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajině. Šokovaný svět reagoval sankcemi a všeobecným odsouzením. Indie byla spolu s Čínou jedním z pětatřiceti členů Valného shromáždění OSN, kteří se zdrželi hlasování o rezoluci odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu.

Indická státní banka podle The Financial Times též zvažuje, že by obnovila obchodní mechanismus z dob studené války, který by umožňoval při nákupech ropy platit v rublech a rupiích. Indie a Rusko by se tím vyhnuly nutnosti používat dolar jako mezinárodní měnu a prakticky by se vyhnuly i americkým ekonomickým sankcím namířeným proti Rusku.