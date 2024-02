Nedostal bilion a pomstil se. Musk přestěhoval SpaceX z Delawaru do Texasu

„Společnost SpaceX přesunula své sídlo z Delaware do Texasu! Pokud je vaše společnost stále registrována v Delaware, doporučuji se co nejdříve přesunout do jiného státu,“ napsal Musk na své sociální síti.

Musk coby nejbohatší člověk na světě začátkem tohoto měsíce uvedl, že uspořádá hlasování akcionářů o přesunu sídla Tesly do Texasu, kde má automobilka hlavní kanceláře.

Jeho plánu na změnu sídla Tesly předcházel verdikt soudu v Delawaru, který zrušil dohodu z roku 2018, podle níž měl Musk jako ředitel Tesly v případě splnění stanovených cílů získat na odměnách rekordních 55,8 miliardy dolarů (1,3 bilionu Kč). Žalobu podal akcionář, podle kterého byla odměna přehnaná.

„Veřejné hlasování dopadlo jednoznačně ve prospěch Texasu! Tesla okamžitě přistoupí k uspořádání hlasování akcionářů o přesunu svého sídla,“ napsal miliardář začátkem tohoto měsíce na platformě X.

SpaceX has moved its state of incorporation from Delaware to Texas!



If your company is still incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. pic.twitter.com/B7FLByL2dY