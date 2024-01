Elon Musk prozradil, proč při druhém letu vybuchla Starship

Elon Musk během prezentace prozradil, že selhání lodi Starship během listopadové testovací mise bylo způsobeno záměrným vypuštěním přebytečného kyslíku z hlavní nádrže, které vedlo k požáru a výbuchu. Paradoxní je, že kdyby prý loď nesla nějaký náklad, žádný kyslík by jí nezbyl, a tak by nebylo potřeba jeho vypuštění a loď by nejspíš dosáhla cílové dráhy. Musk bohužel neosvětlil, co přesně vedlo k selhání nosiče Super Heavy nedlouho po oddělení kosmické lodi.

18. listopadu 2023

Dále Elon Musk upřesnil, co všechno má být otestováno během třetího zkušebního letu Starship, který je oficiálně v plánu na únor. Cílem je podle Muska dosáhnout oběžné dráhy. Tím je nejspíš skutečně myšlena stabilní orbita místo transatmosférické dráhy z předchozích testovacích misí. Během letu totiž má být provedena demonstrace přečerpání pohonných látek z malé přistávací nádrže do hlavní v rámci kontraktu s NASA.

Zároveň to je příprava na plnohodnotné orbitální tankování, které je potřeba pro lunární mise Artemis agentury NASA. Ty byly aktuálně odloženy o rok, takže demonstrační přistání Starship bez posádky na povrchu Měsíce je nyní v plánu na rok 2025 a přistání s astronauty v rámci mise Artemis III proběhne nejdřív v září 2026.

Koncept lunárního modulu Starship HLS pro NASA z roku 2021

Během třetího testovacího letu Starship má také proběhnout demonstrace vypouštěče družic Starlink, kterým je vybavena kosmická loď. Není však jasné, jestli půjde jen o otevření/zavření dveří, nebo budou zkušebně vypuštěny nějaké družice či makety. Pokud se však opravdu poletí na plnohodnotnou oběžnou dráhu, testovací vypuštění družic by mělo smysl. SpaceX vyvinulo velké družice Starlink, které jsou optimalizované pro vynášení pomocí Starship a Elon Musk je během prezentace označil jako třetí generaci družic.

V závěru testovací mise je v plánu provést deorbitační zážeh jednoho Raptoru pomocí pohonných látek z malých přistávacích nádrží ve špičce lodi. Toto již SpaceX otestovalo na rampě se Starship S26 a S28, jak můžete vidět na tomto videu:

SpaceX @SpaceX Ignition of a single Raptor engine on Flight 3 Starship demonstrating a flight-like startup for an in-space burn https://t.co/BCv6iIUnag oblíbit odpovědět

Musk však během prezentace nezmínil, že by byl v plánu pokus o motorické přistání lodi. Takže tím „cíleným, motorickým přistáním v Indickém oceánu“, které uvádí dokumentace pro úřad FCC, je nejspíš myšlen jen onen deorbitační zážeh. V takovém případě by tedy loď Starship S28 pouze dopadla do oceánu a nepokusila by se o další zážeh motorů kvůli simulovanému přistání na vodní hladině.

Budoucí plány se Starship v bodech: Vývoj Starship počítá s postupným zvýšením nosnosti až na 200 tun na oběžnou dráhu při plné znovupoužitelnosti. Celkový tah rakety při startu pak bude kolem 90 MN (dnes je to kolem 76 MN).

Starship by měla začít vynášet provozní družice Starlink do konce tohoto roku.

Orbitální tankování má být demonstrováno letos nebo příští rok. Jedna tankovací loď vynese až 100 tun pohonných látek.

Brzy uvidíme vylepšenou druhou generaci lodi Starship, která má být spolehlivější, výkonnější a odolnější. Ve vývoji je ale už i třetí generace, která bude mít prodloužené nádrže. Sestava Starship a Super Heavy pak bude mít výšku 140–150 metrů. (Současná verze má výšku přibližně 120 metrů).

Stále je v plánu ve Starbase vybudovat druhou orbitální rampu s vlastní věží. SpaceX díky tomu bude moct upgradovat jednu rampu, zatímco bude startovat z druhé.

Text byl převzat z portálu ElonX. Před vydáním byl redakčně upraven. Originál najdete zde.