Právníci připravili Muska o bilionovou odměnu, sami od Tesly chtějí stamiliardy

„Uvědomujeme si, že požadovaný poplatek je bezprecedentní, pokud jde o jeho absolutní výši,“ uvedly tři advokátní kanceláře v podání u soudu v americkém státě Delaware.

Tam se případ vysoké odměny pro Muska coby spoluzakladatele Tesly projednával a na konci ledna tam i padl verdikt, podle něhož Musk nemá na tak vysokou odměnu nárok.

Musk požadavek označil za zločinný

Požadovaný poplatek za právní služby znamená, že jedna hodina práce těchto právníků přijde na 288 888 dolarů (6,75 milionu korun). Musk jejich požadavek označil za zločinný.

„Právníci, kteří neudělali nic jiného, než že poškodili Teslu, chtějí šest miliard dolarů,“ napsal Musk na síti X, kterou vlastní. Tesla ani Muskův právní zástupce na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovali.

Pokud by právníci s požadavkem na tak vysokou odměnu uspěli, byla by dosavadní rekordní částka za právní služby jen zlomkem té nynější. Dosavadní rekord činí 688 milionů dolarů (16,1 miliardy korun) a je to částka, kterou jako odměnu dostali právníci v kauze americké energetické společnosti Enron, píše server CNBC.

Odměna při hromadných žalobách

Enron kvůli účetním podvodům vyhlásil v prosinci 2001 tehdy největší bankrot v americkém podnikovém sektoru, a zaměstnal tak právníky na mnoho let. Odměna za právní služby při hromadných žalobách jim pak byla přiznána v roce 2008.

Tesla by zaplatila právníkům, kteří zastupovali akcionáře Richarda Tornettu. Ten zažaloval Muska v roce 2018 právě kvůli tomu, že měl Musk od Tesly slíbenou vysokou odměnu.

Právníci se opírají o to, že Tesla z jejich verdiktu bude profitovat, protože se jí podle nich vrátí 266 milionů akcií Tesly, které by připadly Muskovi. V pátek se jedna akcie Tesly na burze prodávala zhruba za 202 dolarů, všech 266 milionů akcií tedy mělo tržní hodnotu 53,7 miliardy USD.

Soudkyně ve státě Delaware na konci ledna zrušila dohodu o vyplacení rekordní odměny 55,8 miliardy USD, kterou Tesla v roce 2018 uzavřela se svým ředitelem Elonem Muskem jako budoucím příjemcem této odměny.

Nespravedlivé vůči akcionářům

Schválení balíčku odměn správní radou automobilky bylo podle soudkyně Kathaleen McCormickové nesprávné a nespravedlivé vůči akcionářům.

Odměna Muskovi měla být vyplacena po částech při splnění stanovených cílů. Žaloba uváděla, že Tesla investory oklamala, protože naznačovala, že splnění stanovených cílů je velmi obtížné, zatímco ve skutečnosti to tak podle žaloby není. Mezi výkonnostními cíli, které bylo nutné splnit, je například určitá ziskovost firmy a cena jejích akcií na burze.