Němcům se nedaří šetřit plynem. Výzvy nezabraly, spotřeba naopak stoupla

Zatímco do poloviny září byla spotřeba plynu v domácnostech a podnicích v některých případech výrazně pod průměrnou spotřebou, minulý týden byla už situace úplně jiná. Spotřeba plynu v porovnání se stejným týdnem z minulých let totiž vzrostla o 14,5 procenta. Spolková síťová agentura vyzvala, aby lidé šetřili plynem i přes nižší venkovní teploty.

„Zimu můžeme přečkat při splnění tří základních podmínek. Musí dojít k uskutečnění takových politik, které povedou k vyššímu dovozu plynu do Německa. Dodávky plynu do sousedních zemí musí zůstat stabilní a zároveň je potřeba plynem šetřit, a to i přesto, že se v dalších měsících ještě více ochladí. Záležet tedy bude na přístupu každé domácnosti,“ uvedl prezident Spolkové síťové agentury Klaus Müller v reakci na aktuální data.

Zároveň dodal, že spotřeba plynu v Německu se musí snížit alespoň o dvacet procent, aby Němci nečelili během dalších měsíců nedostatku. Domácnosti a menší firmy se podle něj podílejí na spotřebě asi čtyřiceti procenty a zatím pro úspory podle něj udělaly jen málo.

Mimořádně vážná situace

Výzvu k šetření plynem následně sdílel i německý ministr hospodářství Robert Habeck. Situace v zásobování Německa energiemi je podle něj mimořádně vážná a bez úspor v domácnostech to prostě nepůjde. V rozhlasové stanici Deutschlandfunk pak Habeck také mírnil přílišná očekávání veřejnosti k připravované regulaci cen plynu, protože státní dotace je nemohou srazit na úroveň loňského roku.

„Pokud nebudeme šetřit, pokud domácnosti nesníží spotřebu, tak nám nadále hrozí, že v zimě nebudeme mít dostatek plynu,“ uvedl ministr.

Ve stejné chvíli ale Německo připravuje takzvaný obranný deštník proti drahotě, na který chce dát až dvě stě miliard euro, což je v přepočtu zhruba pět bilionů korun. Německo tak chce podpořit stabilizaci cen energií zvláštním fondem, aby ochránilo obyvatele i firmy ohrožené vysokými cenami energií, jak ve čtvrtek řekl německý kanclář Olaf Scholz.

Snížení se spotřeba i přes cenovou brzdu?

Cenovou brzdu na elektrickou energii a plynu má poskytnout hospodářský a stabilizační fond. Ten má mýt financován půjčkami a podle kancléře má pomoci všem potřebným v letošním roce i v následujících dvou letech. Jak přesně bude u plynu cenová brzda vypadat, ale zatím není jasné. Návrhy připravuje speciální komise.

Je tak otázkou, jestli i přes tuto ohlášenou pomoc budou domácnosti v Německu elektřinou a plynem nakonec skutečně šetřit. Pobídku k úsporám ale ministr hospodářství Robert Habeck zároveň upřesnil, že horních dvacet procent průměrné spotřeby budou lidé zcela jistě muset zaplatit v plné výši.

„Musíme snížit spotřebu, cílem je dosáhnout v Německu dvacetiprocentní úspory. Nechci předjímat návrhy komise, ale bude to tak, že horní část spotřeby zastropována nebude. To znamená horních dvacet procent průměrné spotřeby,“ dodal.