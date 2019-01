Odstřelovači a nocleh za 100 tisíc. Podívejte se na zajímavosti o Davosu

Příslušníci speciálních jednotek u helikoptéry švýcarské policie v Davosu.

Pod dohledem sniperů

Jen velkou náhodou by člověk v ulicích Davosu zahlédl prince Harryho či Angelu Merkelovou. Zajisté však narazí na bezpečnostní kontroly, které chodí po celém městě a hlídají ulice i hotely. Na bezpečnost dohlíží kolem tisíce policistů, kterým by v případě potřeby mohlo pomáhat až pět tisíc vojáků. Na střechách některých budov hlídkují maskovaní vojáci vybaveni odstřelovací technikou. Kolem celého areálu podle švýcarského serveru The Local organizátoři umístili přes 55 kilometrů oplocení.



Před vstupem do hlavního konferenčního centra si návštěvníci musí kvůli bezpečnostní kontrole vystát frontu. Každý musí projít detekčním rámem a nechat své věci projet skrze rentgenový systém, píše BBC.

Zabezpečení loňského ročníku vyšlo švýcarské úřady na 9 milionů švýcarských franků, tedy skoro 227 milionů korun. To je o jeden milion švýcarských franků více než předloni.