Oko za oko. Zvažovaná cla na automobily do USA Brusel tvrdě potrestá

Evropská komise pohrozila rychlými odvetnými opatřeními v případě, že se americký prezident Donald Trump rozhodne zavést nová cla na dovoz automobilů z Evropské unie. Uvedl to mluvčí komise Margaritis Schinas.

Americké ministerstvo obchodu v neděli poslalo Trumpovi vyjádření, zda dovoz automobilů a automobilových součástek do USA představuje riziko pro národní bezpečnost. Obsah vyjádření však nezveřejnilo. Pokud by úřad shledal, že národní bezpečnost je ohrožena, mohl by navrhnout zavedení nových cel.

Prezident má nyní 90 dní, aby se rozhodl, zda bude jednat podle doporučení ministerstva obchodu. Podle agentury Reuters představitelé automobilového průmyslu předpokládají, že ministerské stanovisko doporučení nějakého typu cla obsahuje.

„Evropská komise si je vědoma, že americké ministerstvo obchodu dokončilo vyšetřování, zda dovoz automobilů představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA,“ uvedl Schinas. „Pokud jeho zpráva povede ke krokům poškozujícím evropský export, bude Evropská komise reagovat rychlým a adekvátním způsobem,“ dodal.

Před dalším přiostřením celní války varují i ekonomové. „V případě, že se zvýší cla na dovoz automobilů do Spojených států, lze očekávat proměnu dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci evropského automobilového průmyslu. To by mohlo mít výrazně negativní dopad na evropskou ekonomiku,“ uvádí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Dopady může podle něj pocítit zprostředkovaně i ČR. „Státy, které balancují na hraně ekonomické recese, by se mohly propadnout do krize. Negativní dopady by se nevyhnuly ani České republice,“ dodává.