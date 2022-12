Slovensko stále ekonomicky zaostává za Českem. Udělalo ale větší pokrok

„Slovensko bylo v paritě kupní síly v 90. letech zhruba na polovině úrovně zemí EU, nyní jsme na přibližně 80 procentech. Česko začínalo z výrazně vyšší úrovně, při rozdělení Česko-Slovenska bylo na téměř 80 procentech průměru EU a nyní je zhruba na úrovni 90 procent,“ uvedli v analýze hospodářského vývoje Slovenska v období jeho samostatnosti analytici bankovního domu Slovenská sporiteľňa, která je největším peněžním ústavem v zemi a která patří do rakouské skupiny Erste Group Bank.

Podle nich tak Slovensko udělalo větší pokrok, který nastal hlavně po vstupu do EU v roce 2004, a to díky novým zahraničním investicím a zrychlení investic do technologií. V poslední dekádě Slovensko sice ekonomicky rostlo, ale už ne tak rychle jako EU; také Česko podle ekonomů banky zaznamenalo v tomto období menší pokrok.

„Poslední roky se sbližování úrovně prakticky zastavilo a model založený na nižších mzdách a kopírování technologií je vyčerpán. Pro kvalitativní oživení ekonomiky je potřeba mít hospodářskou politiku cílenou na rozvoj digitálního a inovačního potenciálu, která dává předpoklady ke dlouhodobějšímu růstu,“ uvedli.

Podle analýzy je struktura české a slovenské ekonomiky podobná, obě země značnou část přidané hodnoty vytvářejí v průmyslu, byť jeho pozice mírně oslabila. Na Slovensku má silnou pozici automobilový průmysl - v zemi mají své továrny čtyři automobilky, pátou bude švédská automobilka Volvo Cars, která letos v červenci oznámila, že postaví na východě Slovenska závod na výrobu elektromobilů.

„Obě ekonomiky, Česko i Slovensko, se výrazně otevřely světu, naše vzájemná obchodní výměna ovšem šla v posledních 30 letech jemně do pozadí. Zatímco v 90. letech náš vzájemný obchod tvořil 20 až 25 procent všech vývozů a dovozů, nyní je to asi deset procent a platí to oboustranně,“ napsali analytici.

Česko má ve srovnání se Slovenskem lepší hodnocení úvěrové spolehlivosti od ratingových agentur. Slovensko zase na rozdíl od Česka zavedlo jednotnou evropskou měnu euro.

Slovensko dlouhodobě zaostává za EU i za Českem ve výdajích na výzkum a vývoj. Zatímco Bratislava na tento účel vynakládá podle analýzy méně než jedno procento hrubého domácího produktu, v Česku jsou to dvě procenta a průměr za EU činí 2,3 procenta. Slovensko má dlouhodobě vyšší nezaměstnanost než Česko.