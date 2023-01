Česká národní banka slaví 30 let samostatnosti a vydává novou bankovku

„Nebyl stát, který by se rozvedl tak snadno. Nepamatuji si ani příklad tak snadného rozdělení měny,“ připomněl hladký rozchod dvou zemí ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Nikdo tehdy nevěděl, že před slovenskou korunou je pouze šestnáct let existence. Srovnávat, kde bychom byli, kdybychom také vstoupili do eurozóny, nebudu. V současné situaci je ale vidět, jak důležité je mít vlastní měnovou politiku,“ zdůraznil ministr.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová zdůraznila velmi dobrou úroveň česko-slovenských vztahů. „Naše cesty se rozdělily, abychom se mohli dále potkávat na pracovní, odborné i přátelské úrovni,“ uvedla Zamrazilová.

„Myslím si, že stejně jako byl sametový rozvod, byla i sametová měnová odluka bez jakýchkoli technických problémů a byl to velký úspěch,“ řekla dále Zamrazilová. Podle ní je mezi ČNB a Národní bankou Slovenska přínosná spolupráce. Nynější připomínkové akce podle ní mohou pomoci osvětlit i to, jak se na vývoji obou zemí projevuje skutečnost, že Slovensko na rozdíl od Česka přijalo společnou evropskou měnu.

Speciální tisícikoruna

Nové bankovky, která má vznik samostatné měny připomenout, vydá ČNB do oběhu celkem 200 tisíc kusů. Zájemci je mohou získat v den 30. výročí měnové odluky, tedy od 8. února 2023 až do rozebrání zásob výměnou za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě tisíc korun.

Výměna bude možná pouze osobně na pobočkách ČNB v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Limit výměny je stanoven na pět kusů výročních bankovek na osobu. Bankovky není možné objednat předem.

Přetisk bude na lícní straně bankovky a bude ho tvořit výroční logo ČNB a motiv tisícikorunového bankovkového kolku z roku 1993, kterým se označovaly české bankovky po rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných měn. Přetisk nebude mít vliv na jejich platnost, bude je možné používat k běžným platbám.

Výstava i konference

Ve stejný den, kdy bude možné získat speciální bankovku, začne v návštěvnickém centru ČNB v Praze také výstava Rozděleno!, která bude věnovaná nejen vzniku dvou samostatných centrálních bank a měn, ale porovná také měnový vývoj v Česku a na Slovensku.

Centrální banka má v plánu také uspořádání konferenci pro veřejnost i pro odborníky. Věnovat se budou například vývoji českého bankovnictví od rozdělení Československa, dopadům finanční krize v roce 2009 na bankovnictví a na jeho regulaci nebo aktuálnímu inflačnímu vývoji.

Společná měna by vyšla draho

„Příprava na rozdělení česko-slovenské měny probíhala v podstatě již od poloviny roku 1992. Krátce po volbách v červnu 1992 se začalo počítat s tím, že by mohlo dojít k nějakému vnitřnímu rozdělení měny i přes to, že fungovala federativní republika. Nikdo tehdy nevěděl jak, ale uvažovalo se o tom. Už v červenci 1992 tedy došlo k objednávce kolků, které se měly v případě potřeby využít,“ zavzpomínal pro iDNES.cz Jakub Kunert, hlavní archivář České národní banky.

V průběhu léta 1992 pak byly načrtnuty hlavní obrysy toho, jak by mohla přeměna vypadat. „Uvažovalo se o tom, že by se k 1. lednu 1993 mohly začít využívat kolky, které jsme měly. Překolkování je ale nákladné, proto zde byly také úvahy, že by měnová unie zůstala zachována ještě minimálně do roku 1993,“ dodal Kunert.

Brzy se ale ukázalo se, že mezinárodní trh česko-slovenské měnové unii příliš nevěří, a z toho důvodu se začaly propadat devizové rezervy ČNB, na Slovensku to bylo podobné, i když propad nebyl tak veliký. Na české straně ale tvořil více než 40 procent. „Kolem 14. ledna 1993 už se řešilo, že pokud by byla snaha udržet měnovou unii, tak by to bylo strašně nákladné. Od té doby začíná skutečně cesta k odluce,“ vysvětlil Kunert.

Kolkovat se začalo od 4. ledna s tím, že kdyby bylo třeba, je možné měnu použít, což se potvrdilo právě 14. ledna. „Od zhruba 20. ledna už všichni věděli, že se něco děje a že záhy bude ukončena měnová unie. K tomu došlo 8. února. Kromě jednání na vládě, bylo třeba jednat i se Slovenskem a jeho centrální bankou. Říká se, že k odluce mohlo dojít i dříve, ale 8. únor byl dohodnut se Slovenskem,“ uzavírá Kunert.