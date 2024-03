Britů v absolutní chudobě je 12 milionů. Nárůst je největší za 30 let

Míra absolutní chudoby ve Spojeném království nyní činí 18 procent, což představuje nárůst o 0,78 procentního bodu, informuje stanice BBC.

Vláda tvrdí, že bez podpory, kterou lidem poskytla, by se do absolutní chudoby dostalo více rodin. Ministr práce Mel Stride, jehož úřad data zveřejnil, uvedl, že „bezprecedentní podpora vlády zabránila tomu, aby v letech 2022-23 spadlo do chudoby 1,3 milionu lidí“.

Údaje byly shromážděny před desetiprocentním zvýšením dávek a důchodů, které vstoupilo v platnost v dubnu 2023.

Úroveň absolutní chudoby důchodců se meziročně téměř nezměnila a zůstává na jedné z nejnižších úrovní v historii. Počet dětí a dospělých v produktivním věku v chudobě však vzrostl přibližně o 300 000 osob.

Labouristé, kterým průzkumy veřejného mínění připisují vítězství v příštích parlamentních volbách, uvedli, že tyto statistiky jsou „děsivé“. „Konzervativní vláda nabourala ekonomiku a rozpoutala krizi životních nákladů, čímž uvrhla rodiny v celé zemi do chudoby a milion dětí do bídy,“ uvedla labouristická poslankyně Alison McGovernová. Podle liberálních demokratů jsou tato čísla „varovným signálem“.

Absolutní chudoba v Británii udává, kolik lidí si nemůže dovolit určitou životní úroveň. Britské ministerstvo práce ji v současné době definuje na základě životní úrovně, kterou si lze pořídit za průměrný příjem v roce končícím v březnu 2011. Pokud je příjem osob o 40 procent nižší než tato hodnota, je po zohlednění růstu cen od té doby klasifikován jako žijící v absolutní chudobě.