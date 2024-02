Asi bychom nešli do práce. Brity zneklidnila možnost nedostatku čaje v zemi

Když se na pultech některých obchodů řetězce s potravinami Sainsbury’s tento týden objevila varovná upozornění, že problémy se zásobováním ovlivnily celostátní dostupnost černého čaje, mnoho Britů znejistělo. Stejně jako jemenští húsíové ostřelují v Rudém moři tankery s ropou, zpoždění přepravy hlásí i další obchodní plavidla. Yorkshire Tea a Tetley Tea, tedy dvě nejoblíbenější čajové společnosti v Británii, ve svých prohlášeních uvedly, že situaci monitorují. Pracují na zajištění dodávek černého čaje na ostrovy a říkají že objednávky plní. Zprávu přinesl deník The New York Times.

„Čaj je pro mě závislost,“ přiznává 23letá zákaznice z Londýna Eirann Carneyová. Ta si ve středu dělala zásoby pro své pracoviště. Uvedla, že zprávy o možném nedostatku neslyšela, v regálech podle ní bylo ale čaje dost. „Pokud by skutečně nastal nedostatek čaje, u nás v kanceláři by to vyvolalo pobouření,“ uvedla Britka. Podle ní by bez čaje lidé vůbec nepřišli do práce.

„Jsme uprostřed kritického období, které vyžaduje naši neustálou pozornost,“ uvedl zástupce společnosti Tetley ve svém prohlášení. Společnost dodala, že v posledních měsících zavedla opatření, která mají zmírnit případné přerušení dodávek z důvodu problémů s přepravou.

Stejné jako s papírem

Tom Holder, mluvčí britského maloobchodního konsorcia zastupujícího více než 200 britských maloobchodníků, uvedl, že útoky v Rudém moři vedly k určitým zpožděním, ale že neočekává, že by trvala dlouho. „Je to jen výkyv,“ řekl. Dodal, že firmy upraví své objednávky tak, aby zohlednily prodloužené dodací lhůty. Připomněl, že nedostatek čaje pravděpodobně zhoršil i fakt, že ho lidé nakupovali v panice. Jako příklad uvedl paralelu s nedostatkem toaletního papíru na začátku pandemie koronaviru v roce 2020.

Také britští maloobchodníci ujistili zákazníky, že mají v současné době dostatek zásob čaje. Sharon Hallová, výkonná ředitelka britské asociace Tea and Infusions Association, která zastupuje obchodníky prodávající čaj v zemi, uvedla, že rovněž mají dobré zásoby.

Přesto myšlenky na nucenou čajovou přestávku vyvolaly rozruch. „Britové zůstali skutečně rozrušeni vyhlídkou na nedostatek čaje,“ zněl titulek v deníku The Daily Mail. „Zachovejte klid’, přidal se deník The Sun.

Čaj jako identita

Podle britské asociace čajů a čajových nápojů vypijí Britové každý den přibližně 100 milionů šálků čaje. Největší podíl jeho dovozu do Británie ze zemí mimo Evropskou unii pochází ze subsaharské Afriky, následuje Asie a Oceánie, uvádí společnost Statista, která se zabývá průzkumem trhu.

Čaj je již dlouho spjat s britskou identitou a obchodem. Do Británie se tento nápoj dostal v polovině 16. století poté, co ho holandští obchodníci začali dovážet do Evropy z Číny. V té době byl drahý, ale stal se brzy módním nápojem mezi britskými boháči. Nakonec se rozšířil i do kaváren v zemi, poté i na pulty supermarketů.

Podle nedávné studie dnes lidé v Británii pijí sice o něco více kávy než čaje, ale čaj je stále považován za základní součást kultury této země. Dokonce i způsob přípravy tohoto nápoje vyvolal nedávno transatlantickou roztržku poté, co jeden americký profesor chemie navrhl, aby se při vaření do vody přidávala špetka soli. Velvyslanectví Spojených států v Londýně to následně s nadsázkou označilo za zcela nemyslitelnou představu, uzavírá The New York Times.