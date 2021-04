Bidenův plán pro rodiny vyjde na 1,8 bilionu dolarů. Bohatým zvýší daně

Vybrané peníze chce Biden použít třeba na financování placené dovolené pro zaměstnance. Svůj plán na podporu amerických rodin by měl představit ve svém projevu v americkém Kongresu při příležitosti prvních 100 dnů v prezidentské funkci. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Plán amerických rodin by měl být masivnější, než se ještě před pár týdny zdálo. Odráží Bidenovu ambici předělat americkou ekonomiku a více pomoci sociálně slabým rodinám i těm, které zásadně zasáhly dopady pandemie nemoci covid-19. V oblasti vzdělávání počítá Bidenův plán třeba s bezplatným předškolním a komunitním vzděláváním. Na trhu práce by se pak chtěl zaměřit na posílení postavení žen. Svého by se měli dočkat i studenti, kterým slibuje více stipendií.

Peníze do amerického rozpočtu má přinést zvýšená sazba daně z příjmu. Pro Američany, kteří ročně vydělají více než 400 000 dolarů, se zvýší z 37 na 39,6 procenta. Kromě toho má dojít i ke zdvojnásobení daně z kapitálových zisků u osob, které ročně vydělají více než jeden milion dolarů, což je v přepočtu asi 21,5 milionu korun.

Bidenův plán se však v minulých dnech nelíbil investorům na akciových trzích. Ti na tuto zprávu zareagovali negativně a vybrané akcie padaly i o několik procent. Prezident Spojených států slibuje, že osobám, které ročně vydělávají méně než 400 000 dolarů, což je v přepočtu asi 8 a půl milionu korun, se daně nezvýší.

Kvůli chystaným daňovým změnám se Biden rozhodl zvýšit i rozpočet amerického úřadu pro výběr daní IRS na příštích deset let. Tyto dodatečné příjmy by měly omezit daňové úniky. Díky tomu by se úřad mohl více zaměřit na audit osob s vysokými ročními příjmy a velkých korporací a dokázat od nich vybrat více peněz ve formě daní.

Příjmy úřadu IRS by se měly zvýšit o zhruba dvě třetiny ve srovnání s tím, jaký byl rozpočet tohoto úřadu v minulých deseti letech. Podle amerických úředníků by tento krok mohl Spojeným státům přinést minimálně 700 miliard dolarů.

Plán amerických rodin navazuje na již představený investiční plán do americké infrastruktury. Do té má poputovat více než dva biliony dolarů, což je v přepočtu asi 44,5 bilionu korun. Cílem tohoto plánu je mimo jiné nastartování největší světové ekonomiky tak, aby mohla čelit nástupu ekonomické síly Číny.

Biden v rámci tohoto záměru plánuje vytvořit miliony nových pracovních míst masivními investicemi do výstavby silnic, mostů, železnic, či například sítí vysokorychlostního připojení k internetu. Chce však rovněž ekonomiku nasměrovat k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie a tím přispět k boji s klimatickými změnami.