Biden označí zločiny Osmanské říše na Arménech za genocidu, píší v USA

Genocidu Arménů osmanským Turkům připisuje kromě mnohých historiků více než dvacítka zemí. Vláda Spojených států nikdy takovéto oficiální stanovisko nevydala, Kongres nicméně v roce 2019 schválil výzvu, aby se uznání genocidy stalo formální součástí americké zahraniční politiky.

Symbolické prohlášení Bidena se očekává v den, kdy podle historiků uplyne 106 let od začátku přibližně ročního teroru páchaného na Arménech na území dnešního Turecka. To však jako nástupce Osmanské říše debaty o genocidě odmítá a změna amerického postoje by nejspíše byla ránou pro vztahy Washingtonu s Ankarou.

O plánu informoval ve středu deník The New York Times s odvoláním na nejmenované činitele obeznámené s interními diskusemi. Podle zdrojů agentury Reuters pak Biden při pátečním telefonátu se záměrem seznámil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

„Pokud jde o arménskou genocidu, můžete zítra očekávat oznámení,“ řekla v pátek novinářům mluvčí americké diplomacie Jalina Porterová.



Počet obětí masakrů z roku 1915 se odhaduje na až 1,5 milionu. Za genocidu tehdejší události označil v loňském usnesení český Senát, ve stejném duchu se dříve vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Usnesení se i tehdy setkalo s nesouhlasem Ankary. „Skutečnost, že bylo přijato v situaci, kdy v Senátu bylo málo členů a kdy celý svět bojuje s pandemií koronaviru, odhaluje zákeřnost, jaká se za tím skrývá,“ uvedlo tehdy tamní ministerstvo zahraničí.

Turecko odmítá masakry interpretovat jako genocidu. Tvrdí, že údaje o počtu zavražděných jsou nadsazené a že mrtví byli oběťmi občanské války, nikoli genocidy.